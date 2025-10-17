Življenje je še vedno polno čudežev

»Mislim, da nismo priča inventuri, temveč tistemu, kar so napovedovali že filozofi 19. stoletja na čelu s Heglom, da prihaja doba nihilizacije in odmiranja humanosti. Hegel je napovedal, da bo to peklensko obdobje brez vrednot, v ospredju bo hedonizem – mimogrede, ali ni zanimivo, da se mladi danes pozdravljajo z izrazom uživaj,­ kar je simptomatičen ­signum temporis – in zdi se, da temu nihče ne more ubežati. Na plan prihaja primarna človeška narava, ki je v svojem bistvu animalična. Manj ko smo kultivirani, bolj pride do izraza nereflektirana uničujoča volja do moči«, je dejal pesnik, publicist in urednik Andrej Brvar.