Življenje v času koronavirusa

Kako sodelovati

Miki Muster med ustvarjanjem FOTO: MNZS

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

V času koronavirusa je zanimiva akcija, ki jo je objavil Muzej novejše zgodovine Slovenije. Javnost vabijo, da v času samoizolacije predstavi svoj vsakdan v obliki stripa. Stripe bodo zbirali do 1. aprila.Uvodoma bo virtualna razstava sodelujočih stripov na facebooku, ko se bodo vzpostavile normalne razmere, pa tudi v Muzeju novejše zgodovine Slovenije.Leže, sede, delovno, za računalnikom, beroč knjige, vadeč kitaro, ...Vabimo vas, da z nami delite vaš vsakdan v stripovski zgodbi.V šestsličnem stripu nam ilustrirajte vaše preživljanje časa in skupaj bomo sestavili razstavo o življenju v času koronavirusa. Najboljše stripovske zgodbe bodo nagrajene.Sodelujoče pozivajo, naj svoje stripe do 1. aprila objavijo na facebooku, twitterju ali instagramu in jih ustrezno označijo, da jim bodo pri MNZS lahko sledili in delili:Facebook: @Muzej novejše zgodovine Slovenije, Twitter: @MuzejNZS, Instagram: @muzejnzs). Tisti, ki nimate družabnih omrežij, pa jih lahko pošljete na elektronski naslov:S sodelovanjem v natečaju, objavo zgodbe ter označitvijo naših profilov v vaši objavi ali s pošiljanjem zgodbe po mailu se strinjate tako z javno uporabo zgodbe za namene priprave razstave kakor za deljenje na družabnih omrežjih Muzeja novejše zgodovine Slovenije in v medijih.Tako kot vse kulturne ustanove je tudi Muzej novejše zgodovine Slovenije do nadaljnjega zaprt. Vsekakor pa se veselimo dneva, ko bomo lahko ponovno odprli naša vrata. Do takrat se bomo trudili deliti našo bogato skupno dediščino po spletu. Spremljate nas lahko na facebooku, instagramu in twitterju. Seveda sladkorčke najdete tudi na naši spletni strani in blogu . Želimo vam vse dobro in kmalu ponovno na snidenje.