Življenje z umetno inteligenco je lepše in nevarnejše

V nadaljevanju preberite:

Januarja letos so trije umetniki, Sarah Andersen, Kelly McKernan in Karla Ortiz, v Kaliforniji vložili skupinsko tožbo zoper podjetja Stability AI, Midjourney in DeviantArt, češ da generatorji slik s pomočjo umetne inteligence kršijo njihove avtorske pravice oziroma na nepošten način izrabljajo njihova dela. Zvezni sodnik je večino njihovih dokazovanj zavrnil, vendar imajo možnost svojo tožbo dopolniti.