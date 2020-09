Žižek in Hegel iščeta prihodnost

Naslov festivala je sicer pesimističen – Zdaj je prepozno, a program je vsekakor zelo optimističen in poln različnih žanrov, od predavanj, pogovorov, razstav, predstav in prijetnega druženja – četudi z malo distance.Na festivalu bo potekala dvodnevna mednarodna filozofska konferenca z naslovom Prepozno? v počastitev 250. obletnice rojstva nemškega filozofa G. W. F. Hegla, o katerem bodo predavali in se pogovarjali ugledni domači in tuji gostje, od Mladena Dolarja in Giovanne Miolli do Slavoja Žižka, seveda. Kot pesimistično napovedujejo organizatorji konference, se danes zdi, da svet drsi proti svojemu koncu, in ...