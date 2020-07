Zmenek v stari Ljubljani

Od glasbe in mode do gledališča

Pred Škucem bo zrastel butični oder, ki ga bodo zasedli različni umetniki. FOTO: Simao Bessa /arhiv Škuc

Glasbeni večeri

Stara Ljubljana je v teh časih, ko v njej ni toliko turistov, takšna, kot je bila nekoč. Bolj prazna, a prijetna in za sprehode. Na Starem trgu pa bo te dni še več obiskovalcev, saj se bo začel tradicionalni festival Dobimo se pred Škucem. Že dvajseti po vrsti.Prijeten prostor pred Škucem, ki se zaradi starih hiš in ozke ulice zdi kot filmska scenografija, bo zazvenel v glasbi, obkrožale ga bodo besede igralcev in nad njim se bo razlegal otroški smeh, saj je namenjen različnim generacijam. Festival se bo začel jutri in bo trajal vse do 2. avgusta.Kot pravijo organizatorji, je njihov namen, da s kvalitetnimi kulturno-umetniškimi dogodki dopolnijo poletno dogajanje v starem mestnem jedru Ljubljane. »Zato vsako leto z javnim povabilom nagovorimo k sodelovanju nekatere sicer že priznane, a večinoma še neuveljavljene ustvarjalce, ki premorejo nadarjenost in perspektivo, v okviru festivala pa pridobijo priložnost za predstavitev in promocijo. Gre za izvajalce različnih umetniških zvrsti, ki jih je resnično vredno preveriti v živo.« Program obsega koncerte, performanse, gledališke predstave, razstavi, ustvarjalne delavnice, Knjižnico pod krošnjami, ki bo vsak dan odprta in dobro založena v atriju Galerije Škuc. Ne smemo pozabiti tudi na Škucevo tržnico.V glasbenem delu se bodo predstavile različne skupine in zasedbe: Bratko Bibič&Dedley Woodleybears, All Strings Detached, tAman, Niko Novak, Miro Božič in Benjamin Barbarič, Kontrabant, Zajtrk, Tony Rose in Ratko Zjaca’s New Organ Group. V sklop, ki so ga poimenovali Teater v galeriji, so vključili predstave Komedija o artu, Starinarnica in Svežina dialoga – gledališki večer z glasbo ter performansa Cabaret Tiffany z gostjo Angelco iz Valburge in PoletŠka noč, ki je improvizirana predstava iz kratkih, poletnih in dopustniško navdahnjenih prizorov.Vsako leto in tudi letos pripravijo kar nekaj dogodkov za najmlajše, ki bodo letos lahko izbirali med predstavami Lena in Lenart, O Fižolčku, Ogelčku in Slamici, Dva zmerjavca, Zrcalce, Zgodba o izgubljeni dudi, Čarovniški blues – magični uroki in Kako je Oskar postal detektiv.Študentje katedre za oblikovanje tekstil in oblačil bodo pripravili razstavo z naslovom Cirkus stop. Kolektiv Podmladek, ki ga sestavlja ekipa mladih vizualnih umetnikov, ki jih povezuje raziskovanje umetnosti skozi različne medije, se tokrat predstavlja s prodajno razstavo Podmladek 5.Prav tako bodo na festivalu pripravili delavnice, ki bodo namenjene različnim generacijam, izdelovali bodo inštrumente, lutke, makrameje, amulete, hotele za insekte …Nocoj bo ob 20.30 festival odprla glasbena poslastica, zasedba Bratko Bibič&Dedley Woodleybears. Znani harmonikar Bratko Bibič je pred nekaj leti v posebno epizodo svojega glasbenega udejstvovanja povabil skladatelja in harmonikarja Paula Schubertha, saksofonistko Victorio Vicy Pfeil in češkega violinista Tomáša Nováka. Odigrali bodo koncert Bibičevih izbranih domišljijskih filmsko pripovednih »zmešanih venčkov«, ki predstavlja stilsko raznovrstni nabor od avantgardnega jazza do eksperimentalne svetovne glasbe. Že naslednji dan ob 20. uri pa boste lahko prisluhnili ženskemu duetu All Strings Detached, ki ga sestavljata Jana Beltran (glas, elektroakustična kitara) in Vesna Godler (glas, električni bas). Glasbenici s temnim sodobnim minimalizmom in počasnimi glasbenimi tempi, ki kljubujejo zvočni nasičenosti tega časa, predstavljata prepričljivo glasbo na slovenski sceni.V primeru dežja se bodo lahko ustvarjalci in gledalci zatekli v prostore Galerije Škuc.