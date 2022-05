Zmeraj obstaja izhod, če ne drugam, v domišljijo

V nadaljevanju preberite:

Drago Jančar: Nikoli ne bom razumel, od kod se jemljejo tolikšne količine strupa, ki se razlivajo med nami. Večina ljudi živi v sorazmernem blagostanju, večina jih ni doživela hudih stvari, ki so se dogajale ljudem med vojno in po njej, pa vendar so prav te stvari tiste, ki sprožajo nove in nove izbruhe jeze, nizkotnih žalitev. Zdi se mi, kakor da so zdaj že davni zgodovinski dogodki mnogim samo vžigalna vrvica, ki sproži nezadovoljstvo, ki je latentno navzoče v človeku. Neko hudo notranje neskladje, ki se je naselilo med ljudmi in v njih v svetu, ki je včasih videti kaotičen in neobvladljiv. Morda zaradi družbenih krivic, ki so jih doživeli njihovi predniki ali pa so jih njihovi predniki storili drugim.