Znani člani sveta Muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije

Vlada je na četrtkovi seji imenovala tudi štiri člane sveta v novoustanovljeni Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije. Imenovala je Manco Grgić Renko, Blaža Vurnika, Renato Zamida in Marka Srako.

Štiri predstavnike ustanovitelja je imenovala za mandatno dobo štirih let, in sicer od ustanovitvene seje sveta zavoda in z možnostjo ponovnega imenovanja, piše v sporočilu za javnost po četrtkovi dopisni seji vlade.

Manca Grgić Renko je zgodovinarka in pisateljica, pred leti je bila programska vodja festivala Literatura sveta Fabula.

Blaž Vurnik je zgodovinar in kustos za novejšo zgodovino v Mestnem muzeju Ljubljana.

Filozofinja in jezikoslovka Renata Zamida je prevzela vodenje novonastajajočega Centra Rog, pred tem je bila direktorica Javne agencije RS za knjigo.

Arheolog Marko Sraka je trenutno svetovalec v kabinetu ministrice za kulturo Aste Vrečko.

Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije je vlada sprejela 19. januarja. S tem je v nov javni zavod združila Muzej novejše zgodovine Slovenije in Muzej slovenske osamosvojitve.

Vlada je prav tako imenovala predstavnike ustanovitelja v svet Narodnega muzeja Slovenije, za madnatno dobo štirih let bodo v svetu javnega zavoda dr. Dimitrij Mlekuž Vrhovnik, dr. Nataša Kavčič, dr. Bogomir Kovač in Toni Tovornik. Vlada je nove predstavnike ustanovitelja imenovala, ker je dosedanjim članom sveta javnega zavoda prenehal mandat 16. januarja 2023.