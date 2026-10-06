Znani so predstavniki Slovenije na 20. arhitekturnem bienalu v Benetkah

Znano je, kdo bo ustvaril podobo slovenskega paviljona na 20. mednarodnem bienalu arhitekture v Benetkah. To so Bor Kračun - Pižmoht, Miha Kramberger in Živa Miklavčič, ki so jih izbrali na odprtem pozivu Muzeja za arhitekturo in oblikovanje (MAO) kot delegirane ustanova ministrstva za kulturo.

Poziv so objavili letošnjega junija, nanj je prispelo štirinajst predlogov, ocenila jih je komisija v sestavi Aljoša Dekleva, Roberta Jurčić, Ana Kosi, Maja Vardjan in Darja Matjašec.

Kako arhitektura odgovarja na sodobne izzive?

Kot navajajo v današnjem sporočilu za javnost, se izbrani projekt osredotoča na vernakularne tipologije slovenskega podeželja ter skozi ponovno uporabo spolij, obstoječe infrastrukture in materialov odpira vprašanja o sodobni arhitekturni produkciji, rabi virov in prihodnosti gradnje. Pretekle načine ravnanja z materiali in prostorom obravnava kot izhodišče za kritični razmislek o tem, kako lahko arhitektura odgovarja na sodobne družbene in okoljske izzive.

Kot še dodajajo, projekt vzpostavlja dialog z napovedano temo prihajajočega bienala, ki ga kurirata Wang Shu in Lu Wenyu iz biroja Amateur Architecture Studio. Ta tema je Delati arhitekturo – za možnost sobivanja v soočanju z resnično stvarnostjo (Do Architecture – For the Possibility of Coexistence Facing a Real Reality), razlagajo pa jo tako, da arhitekturo razume predvsem kot dejavno prakso, neposredno povezano z realnostjo, konkretnim prostorom, lokalnim znanjem, materialnostjo, gradnjo, dediščino, inovacijami in sobivanjem.

Komisarka slovenskega paviljona je direktorica MAO Maja Vardjan, njena asistentka je Blažka Kirm. Paviljon nastaja pod okriljem MAO v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo Republike Slovenije, podatkov o predvidenem proračunu njegove produkcije še niso navedli.