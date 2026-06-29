Umetnost ali komercialna roba: primer Kaws

V fokusu razstave Kaws: Umetnost in stripi so dela umetnika, ki je tudi spletni vplivnež. Njegova dela imajo med drugim v lasti številne znane osebnosti.

Do 27. septembra je na Dunaju­ na ogled razstava Kaws. Umet­nost in stripi, na kateri 192 eksponatov kaže medsebojni vpliv slikovnih zgodb (stripov, karikatur itd.) in likovne umetnosti v drugi polovici 20. stoletja. Zastavljena je kot soočenje umetnika, znanega kot Kaws, z izbranimi stališči sodobne umetnosti. »Razstava ni ne samostojna ne skupinska,« je dejala njena glavna kustosinja Angela Stief. Stripi kot grafično pripovedovanje zgodb, s slikami in besedami, so univerzalno razumljiva dela, ki obstajajo v mnogih kulturah. So transnacionalni, niso omejeni na eno državo ali jezik ter nagovarjajo bralce različnih generacij in družbenih slojev. V novejšem času so nekateri umetniki, na primer Jean-Michael Basquiat in Ad Reinhardt, zasloveli z deli, ki so zelo podobna klasičnim stripom. Od ...