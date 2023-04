Banksy: veliki komunikator – ali manipulator?

V nadaljevanju preberite:

Pregledna razstava Banksyjevih del v tržaškem Salone degli Incanti, ki je na ogled do 10. aprila in privlači mnogo (tujih) obiskovalcev, še zdaleč ni edina. Pravkar so denimo v Bologni odprli Banksyjev svet (The World­ of Banksy); v dunajski Stadthalle so nekoliko podaljšali Banksyjevo skrivnost – genialni um (The Mystery of Banksy – A Genius Mind), pod istim naslovom sta trenutno na ogled še razstavi v Zürichu in Malmöju, junija jo bodo odprli v Göteborgu. Lani je ta gostovala v graškem nakupovalnem središču Citypark in po navedbah organizatorjev v slabih treh mesecih privabila 40.000 obiskovalcev.

Banksy, ki nasprotuje kapitalizmu in potrošnji, je nekoč dejal, da »dokler se kapitalizem ne zruši, ne moremo spremeniti sveta, do takrat pa pojdimo nakupovat, da se potolažimo«. Da je postavitev gostovala na takšnem kraju, je ironično in subverzivno hkrati. K temu je dodal še komentar direktorja City­parka Waldemarja Zelinke, ki je izrazil zadovoljstvo z visokim obiskom, pa tudi s tem, »da so lahko svojim strankam ob nakupovalni izkušnji ponudili dodatno dodano vrednost«.