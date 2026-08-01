Barbara Jaki: Muzeji so temeljni kamen civilne družbe

Direktorica Barbara Jaki bo ob koncu svojega sedanjega mandata Narodno galerijo (NG) vodila četrt stoletja. V tem času je, oprta na vrednote »integritete, odgovornosti do javnosti, radovednosti, ustvarjalnosti in poguma«, nanizala številne uspehe, vse od prenove palače Narodni dom, gostovanj v Parizu, Pragi in na Dunaju, pa do nedavne prenove postavitve Novega krila Narodne galerije, ki prinaša umetnost na Slovenskem od leta 1870.

Narodna galerija naseljuje tri povezane palače, ki skupaj obsegajo skoraj 13.000 kvadratnih metrov, v Novem krilu pa se je pred kratkim odprla prenovljena postavitev stalne zbirke, katere dela niso le dokument časa, v katerem so bile ustvarjene, pravi Barbara Jaki, ampak »so del našega kolektivnega spomina, orientacijska točka naše identitete in naše sidrišče. Nacionalna zbirka je naše ogledalo skozi čas.«

Ne gre pa le za nacionalno zbirko, ključna je tudi Narodna galerija kot takšna. Kajti muzeji so demokratične institucije, pojasnjuje direktorica, »temeljni kamen civilne družbe in naši najpomembnejši javni prostori. V fragmentiranem svetu morajo muzeji delovati povezovalno in odgovorno sodelovati pri postavljanju in utrjevanju etičnih standardov za javno življenje.«