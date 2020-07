FOTO:Barve kot peč za varjenje zvezd

Umetnost Franca Novinca, nekdaj profesorja večernega akta na ljubljanski Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje, je našla pot med platnice nove reprezentančne monografije.Njene strani polnijo dosežki iz več kot polovice stoletja kariere avtorja, ki si je vizualna vprašanja zastavljal malone izključno v okviru teme krajine in domeni ekspresivnih, močnih barv.Monografijo je izdal Modrijan. Ob pregledu Novinčeve kariere prinaša zapise Aleksandra Bassina, dr. Jožefa Muhoviča in Tine Bizjak, kolofon pove še, da je izid podprla škofjeloška občina. Kar ne preseneča. Novinc, letnik 1938, je v svet vizualnih umetnosti krenil iz ...