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    Vizualna umetnost

    Beneški bienale se ne bo uklonil Evropski uniji

    »Izgubljamo sopotnika, vendar se ne moremo ukloniti,« je po odvzemu sofinanciranja zaradi odprtja ruskega paviljona dejal predsednik fundacije bienala.
    Ruski paviljon z naslovom Drevo ima korenine v nebu po uradnem odprtju ni bil dostopen širši javnosti. Postavitev je bilo mogoče deloma videti skozi okna stavbe. FOTO: Manuel Silvestri/Reuters
    Galerija
    Ruski paviljon z naslovom Drevo ima korenine v nebu po uradnem odprtju ni bil dostopen širši javnosti. Postavitev je bilo mogoče deloma videti skozi okna stavbe. FOTO: Manuel Silvestri/Reuters
    R. I.
    27. 7. 2026 | 12:40
    27. 7. 2026 | 12:53
    3:03
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    Evropska unija je beneškemu bienalu odvzela dva milijona evrov sofinanciranja, potem ko je fundacija bienala dovolila vrnitev ruskega nacionalnega paviljona na mednarodno umetnostno razstavo leta 2026. Predsednik fundacije Pietrangelo Buttafuoco je odločitev označil kot poseg v avtonomijo kulturne ustanove in napovedal, da se Bienale zahtevam evropske komisije ne bo podredil.

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    EU bo zaradi sodelovanja Rusije prenehala financirati beneški bienale

    »Izgubljamo sopotnika, vendar se bienale ne more ukloniti,« je Buttafuoco dejal ob predstavitvi beneškega filmskega festivala. Po njegovih besedah bi fundacija s sprejetjem zahtev Evropske komisije izdala načela avtonomije, svobode izražanja ter ustvarjalnega in umetniškega raziskovanja, na katerih institucija temelji že 131 let.

    Evropska komisija je svojo odločitev utemeljila s stališčem, da morajo kulturne prireditve, ki jih financirajo evropski davkoplačevalci, varovati demokratične vrednote, odprti dialog, raznolikost in svobodo izražanja. Po oceni komisije teh vrednot v sedanji Rusiji ne spoštujejo.

    Predsednik fundacije Pietrangelo Buttafuoco je odločitev označil kot poseg v avtonomijo kulturne ustanove in napovedal, da se Bienale zahtevam evropske komisije ne bo podredil. FOTO: Yara Nardi/Reuters
    Predsednik fundacije Pietrangelo Buttafuoco je odločitev označil kot poseg v avtonomijo kulturne ustanove in napovedal, da se Bienale zahtevam evropske komisije ne bo podredil. FOTO: Yara Nardi/Reuters

    Komisija je beneški bienale že pred odvzemom sredstev opozorila, da bi odprtje ruskega paviljona lahko pomenilo kršitev sankcij proti Moskvi, uvedenih zaradi ruske invazije na Ukrajino. Posebej je preverjala morebitne povezave z ruskimi državnimi ustanovami in vprašanje, ali bi sodelovanje lahko pomenilo posredno podporo subjektom, ki jih zajemajo evropske omejitve.

    Ruski paviljon z naslovom Drevo ima korenine v nebu po uradnem odprtju ni bil dostopen širši javnosti. Postavitev je bilo mogoče deloma videti skozi okna stavbe. Vodstvo bienala je trdilo, da je s takšno omejitvijo ravnalo v skladu z veljavnimi sankcijami, vendar evropska komisija s pojasnili ni bila zadovoljna.

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    Umetnost in genocid

    Rusija je na beneškem bienalu nazadnje sodelovala leta 2019. Na razstavah leta 2022 in 2024 ni bila prisotna. Leta 2022 so ruski umetniki in kustos po začetku vojne sami odpovedali sodelovanje, bienale pa je takrat sporočil, da med rusko agresijo ne bo sodeloval z uradnimi delegacijami ali institucijami, povezanimi z rusko vlado.

    Odvzeta evropska sredstva sicer niso bila namenjena neposredno umetnostni razstavi ali ruskemu paviljonu, temveč filmskima programoma Biennale College Cinema in Venice Production Bridge. Fundacija zato opozarja, da ukrep prizadeva dejavnosti, ki s sporom niso neposredno povezane, in napoveduje pravno izpodbijanje odločitve.

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