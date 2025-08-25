Bienale v ducatih mest in galerij

»Bienale je poziv umetnikom in kulturnim ustanovam po svetu k solidarnosti s palestinskimi umetniki, poziv k podpori in sodelovanju, da se bo njihovo delo kljub tragičnim razmeram nadaljevalo in da bo vsaj del njihove dediščine ohranjen.« Tako se glasi manifest Gaza bienala, unikatnega projekta, ki z oblikovanjem začasnih paviljonov zagotavlja vsaj minimalno kontinuiteto delovanja sodobnih palestinskih avtorjev. V ozadju projekta je umetnica Tasnim Šatat, ki je lani jeseni začela iniciativo za povezovanje umetnikov iz Gaze v nekakšen mednarodni umetniški dogodek. Koncept obenem zavrača klasični bienalni način predstavitve umetnosti, namesto nacionalnih paviljonov na ekskluzivni lokaciji vključuje razstave palestinskih umetnikov v samoiniciativno vzpostavljenih nacionalnih paviljonih po svetu.