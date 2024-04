Bogatenje ilustratorske prakse s slikarsko

V nadaljevanju preberite:

»V njenem delu občudujemo predanost in poglobljenost ter suvereno obvladovanje likovnih zakonitosti kompozicije, skladnje barv in oblik,« so v obrazložitvi­ za podelitev nagrade Riharda­ ­Jakopiča za življenjsko delo, ki jo bo prejela Ančka Gošnik Godec, zapisali člani žirije. Nagrado Riharda Jakopiča bo prejel Jurij ­Kalan, priznanji pa Tina Konec in Đejmi Hadrović. Izbor nagrajenke Riharda Jakopiča za življenjsko delo je pomemben zaradi dejstva, da je Ančka Gošnik Godec v manjšini nagrajenk z Jakopičevo nagrado – od ustanovitve te nagrade leta 1969 do danes je bilo med prejemniki le pet umetnic.