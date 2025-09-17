Parada podob prav posebnega glasbenega festivala

V nadaljevanju preberite:

Ob 18. obletnici festivala Godibodi, ki bo 2. in 3. oktobra v ljubljanskem Cankarjevem domu, bo v tamkajšnji Mali galeriji do 5. oktobra na ogled skupinska fotografska razstava preteklih festivalskih druženj. Fotografije so nastale na številnih prizoriščih, na katerih je v minulih letih gostoval festival. Posebej so izpostavljena dela dolgoletnega ­festivalskega fotografa Bojana Stepančiča, ob njem razstavljajo še Alan Orlič, Aleš Rosa, Boris ­Voglar, Goran Antley, Iztok­ Ameršek, Jure Matoz, Marko ­Alpner, Peter Miloševič, Sunčan Stone in Žiga Koritnik.