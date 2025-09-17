Parada podob prav posebnega glasbenega festivala

Galerija
Ob 18. obletnici festivala Godibodi, ki bo 2. in 3. oktobra v ljubljanskem Cankarjevem domu, bo v tamkajšnji Mali galeriji do 5. oktobra na ogled skupinska fotografska razstava preteklih festivalskih druženj. Fotografije so nastale na številnih prizoriščih, na katerih je v minulih letih gostoval festival. Posebej so izpostavljena dela dolgoletnega festivalskega fotografa Bojana Stepančiča, ob njem razstavljajo še Alan Orlič, Aleš Rosa, Boris Voglar, Goran Antley, Iztok Ameršek, Jure Matoz, Marko Alpner, Peter Miloševič, Sunčan Stone in Žiga Koritnik.
