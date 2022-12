Bovec je v New Yorku, Kamnik v Jokohami

Iztrgano pozabi je zajeten katalog bogate likovne in muzejske zbirke Splošne plovbe Portorož, ki ga je pred nekaj dnevi predstavil Pomorski muzej Piran. Je dragocen dokaz moči in uspehov slovenskega pomorstva, ki se je kazal tudi v ladjarjevem subtilnem odnosu do kulture. V dosedanjih 68 letih obstoja je pomorsko podjetje ostalo brez ladij, toda ohranilo obsežno zbirko likovnih del in muzejskih eksponatov, s katerimi bi lahko napolnili lep muzej. Pomorski muzej Piran se zavzema, da bi to zbirko razglasili za zbirko nacio­nalnega pomena in predstavili javnosti.

Piran, kot ga je naslikal Božidar Jakac oktobra 1954, v tehniki pastela. Slika je krasila salon ladje Piran od leta 1959 do 1986.

Splošna plovba je začela kot majhno podjetje leta 1954 z eno samo ladjo – Martin Krpan. Kasneje je v vsem svojem obstoju upravljala 30 plovil male obalne plovbe in 86 ladij dolge plovbe ter več deset najetih tovornih čezoceank in se v tem času razvila v mednarodno priznano in uspešno podjetje. Že leta 1969 je ob petnajstletnici v Pomorskem muzeju Piran na razstavi prvič predstavila svoje pisne in fotografske vire, instrumente in predmete ter modele ladij Splošne plovbe. Ko se je leta 1979 iz Pirana preselila v novo ­poslovno stavbo v Portorož in imela ­približno 1600 zaposlenih (danes jih ima le še trinajst), je v bližnji Vili sv. Marka v Portorožu postavila muzejsko zbirko, ki jo je ­dolgo dopolnjevala. V ta namen se je ­povezala s Pomorskim muzejem Piran, predvsem z muzejsko svetnico Duško Žitko, ki jim je pomagala oblikovati in postaviti zbirko.

Stojan Batič: Deklica z grozdom, litina, 1965

»Gre za edinstveno zbirko, kakršne ni imelo nobeno ladjarsko podjetje v nekdanji Jugoslaviji. Skupaj s Pomorskim muzejem smo dopolnjevali zbirko, saj smo hoteli prikazati Splošno plovbo kot Slovenijo v malem in kot vez med našo državo ter svetom,« je povedal upokojeni pomorščak in nekdanji član uprave portoroškega ladjarja Jože Utenkar. Za vsako novo ladjo, ki so jo kupili, so dobili ali naročili po enega ali več ladijskih modelov.

Model ladje Rog je samo eden od več kot petdesetih, ki so jih izdelali za skoraj vse ladje Splošne plovbe. Ladja je bila izdelana leta 1944, Splošna plovba jo je kupila leta 1954. Model je izdelal Ante Kordić. Fotografije Pomorski muzej Piran

Poleg tega so za vsako ladjo naročili po več umet­niških likovnih del, obvezno tudi sliko mesta, gore ali pokrajine, po kateri je bila ladja poimenovana. Zato smo lahko poslušali znamenito radijsko oddajo o pomorščakih Kje so naše ladje, v kateri so na primer razglašali: »Bovec je v New Yorku, Kamnik v Jokohami, Maribor v Kolombu ...« Splošna plovba je imela poleg številnih ladij tudi 300 agencij po svetu, ki so jim prav tako namenili posamezna umetniška dela.

Olje na platnu Pod Mogoronom – Rumeno jadro Hermana Pečariča iz leta 1974 je del zbirke iz poslovne stavbe Splošne plovbe Portorož.

»Uprava podjetja je imela vsa leta občudujoč odnos do kulture, zato je v tej zbirki toliko eksponatov. Za nas, pomorščake, je pogled na umetnikove upodobitve domačih krajev pomenil vsaj za kratek čas nekakšno sprostitev in občutek povezanosti z domom. Lahko rečem, da me je ob pogledu na izjemno veduto Pirana Božidarja Jakca na ladji Piran ali na plastike Stojana Batiča iz življenja rudarjev na ladji Trbovlje, tam blizu sem namreč rojen, vedno malo stisnilo pri srcu in mi dalo poguma, da sem lažje potrpel do vrnit­ve domov,« je dejal Utenkar.

Konj v tehniki patiniranega alumnija Luja Vodopivca je kip iz likovne zbirke poslovne stavbe Splošne plovbe Portorož. Foto Pomorski muzej Piran

Od Božidarja Jakca

do Urške Mazej

Uprava Splošne plovbe je pri nakupu ali naročilu likovnih del več desetletij za strokovno pomoč in nasvete angažirala Andreja Medveda, priznanega umetnostnega kritika ter poznavalca domače in tuje likovne umetnosti, kustosa iz Obalnih galerij Piran. Tako so sčasoma sestavili bogato zbirko del številnih slovenskih umetnikov, ki so jih imeli na ladjah in v poslovnih prostorih, nekaj tudi v svojem muzeju. Poleg Božidarja Jakca in Stojana Batiča so v zbirki še dela avtorjev, kot so Lojze Spacal, Maksim Sedej, Herman Pečarič, Miha Maleš, Silvester Komel, Mira Ličen, Zvest Apollonio, Bogdan Borčić, Jure Cihlař, Jože Ciuha, Kostja Gatnik, Herman Gvardjančič, Boris Jesih, Tomaž Kržišnik, Vladimir Makuc, Živko Marušič, France Mihelič, Nikolaj Omersa, Janez Pirnat, Mojca Smerdu, Biljana Unkovska, Lujo Vodopivec, Urška Mazej in še ­veliko drugih.

Pristanišče v Hamburgu leta 1887, olje na platnu danskega marinista Alfreda Sereniusa­ Jensena. Sliko je Splošni plovbi leta 2004 podaril nemški ladjar Peter ­Döhle, ki je pozneje postal večinski lastnik portoroškega ladjarja.

Muzejska zbirka predstavlja več deset modelov ladij Splošne plovbe, ki so jih izdelali različni modelarji, med njimi kar 29 Ante ­Kordić, po nekaj še Leopold ­Belec in Mihael Huszar, ter devet ­lesenih modelov v maketarnici puljske ladjedelnice Uljanik (kjer so za Splošno plovbo izdelali enajst čezoceank). V muzejski zbirki so še številni predmeti z ladij, kot so luči, zvonci, krmila, sekstanti, barometri, škripci, rešilni pasovi, sidra, številna darila z vsega sveta (kot recimo afriške maske, indijanska perjanica, kipci, keramika, različni modeli plovil, podarjene slike tujih avtorjev ...). To je zbirka več sto predmetov in likovnih del, tudi ­večina tistih, ki so jih lahko pobrali z ladij, preden so jih prodali (ne pa vseh, seveda). Posebej je še zbirka likovnih del iz poslovnih prostorov, ki so jih načrtno kupovali in bogatili svoje poslovno okolje.

Glava Afričana iz ebenovine neznanega avtorja je iz zbirke poslovnih daril Splošne plovbe Piran.

Direktor Pomorskega muzeja Piran Franco Juri je ob izidu kataloga dejal: »Obsežen katalog, ki ga je Duška Žitko pripravljala več kot deset let, smo že izročili ministrici za kulturo in državnim sekretarjem. Pričakujemo, da bo ministrstvo zaščitilo zbirko nacio­nalnega pomena, ne glede na to, v čigavi lasti so posamezni eksponati. Večina del je v lasti Splošne plovbe, ki je v lasti nemškega ladjarja Petra Döhleja. Želimo si, da bi zbirka ostala v Sloveniji in da bi jo obravnavali kot del svoje kulturne dediščine. Katalog je zato izredno pomemben, še posebej, ker ladjar nima več vseh teh ladij in je zato ta katalog pričevanje in dokaz, da je bila Splošna plovba ne le eden od boljših jugoslovanskih ladjarjev, ampak tudi izredno tankočutna do kulture. Za razliko od potniških ladij ni ravno v ­navadi, da bi se tudi tovorne ladje ponašale s takimi umetninami, da so toliko pozornosti posvečali umetnosti, interierju in dobremu počutju posadke.«

Kdaj bo zbirka razstavljena?

»Skrbno shranjena raznorodna dediščina portoroškega ladjarja je pravzaprav neprecenljiva sled našega edinega ladjarja. Zato je kot celota upravičena do posebne zakonske zaščite in ohranitve v vsej svoji pričevalnosti. Zaradi svoje posebne vrednosti in pomena za slovensko kulturo ter našo pomorsko zgodovino, ne nazadnje tudi zato, ker je rezultat dobre prakse sodelovanja gospodarske družbe s kulturnima ustanovama, bi morala biti čim prej uvrščena med zbirke premične kulturne dediščine Slovenije, tudi z novo stalno razstavo, predstavljeno javnosti,« upa avtorica kataloga ­Duška Žitko.

Olje na platnu Kopalke slikarja Maksima Sedeja, ki jih je naslikal leta 1954. Slika je krasila salon parne tovorne ladje Ljubljana od leta 1956 do 1963. Foto Pomoski muzej Pran

Katalog je prvi korak k ohranit­vi dragocene dediščine. Želje muzeja bo toliko lažje ­uresničiti, kolikor bolj bo država tudi v praksi in političnem delovanju ­naklonjena pomorstvu. Predvsem pa, če bo razumela misel, ki jo je že pred dolgimi leti izrekel prvi direktor piranskega muzeja ­Miroslav ­Pahor: »Narod brez plovbe je kot ptica brez kril.«