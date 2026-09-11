Fotograf, ki je brskal po ruševinah padlih dvojčkov

Vsi vemo, kje smo bili, ko se je nos prvega letala dotaknil stekla­ in kovine. Vsi vemo, kako smo se počutili ob tem, ob klicih ­tistih, ki so vedeli, da so jim štete minute, ki so klicali svojce, klicali boga, ki so bili tam, ko se je prelomila zgodovina. Le redki pa vedo, kaj je pomenilo stati na ruševinah padlih dvojčkov, kaj je pomenilo zreti v to, kar je bilo. Eden od njih je ameriški fotograf Joel Meyerowitz. Ko je Svetovni trgovinski center padel, je bil Meyerowitz, eden od najznamenitejših fotografov 20. stolet­ja in eden od tistih, ki so zaslužni, da je barvna fotografija obveljala za vrhunsko umetnost (v šestdesetih je veljalo, da je prava, resna umetniška fotografija črno-bela), na Cape Codu v Massachusettsu, kjer je imel hišo in atelje. Tistega dne je, kot se je pozneje ...