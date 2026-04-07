Antonio Canal in Bernardo Bellotto: Dva slikarja, isti vzdevek

Naslikane panorame evropskih mest (vedute, iz italijanske besede za širok pogled z določene točke) so bile v 18. stoletju priljubljen spominek. Njihovi glavni kupci so bili mladi, bogati britanski plemiči, med katerimi je bil razširjen običaj grand tour, daljše izobraževalno potovanje po celinski Evropi. V Benetkah, neizogibnem postanku na teh potovanjih, sta delovala vrhunska slikarja vedut, Giovanni Antonio Canal, imenovan Canaletto (1697–1768), ter njegov nečak in učenec Bernardo Bellotto (1721–1780), prav tako znan kot Canaletto. Njunih 32 slik in številni drugi eksponati so do 6. septembra na ogled v Umetnostnozgodovinskem muzeju na Dunaju, na posebni razstavi Canaletto & Bellotto. Nekatere slike so iz tega muzeja, večina pa iz drugih znanih evropskih zbirk.