Carpaccio se vrača v Piran

Dragocena velika oltarna slika Marija na prestolu z detetom in šestimi svetniki slovitega mojstra beneške renesanse Vittoreja Carpaccia se prihodnji teden vrača v piransko cerkev sv. Frančiška, ki je sestavni del minoritskega samostana. Novico je pred kratkim objavila italijanska tiskovna agencija Ansa, potrdili pa so jo tudi na slovenskem ministrstvu za zunanje in evropske zadeve,kjer so pozdravili vrnitev slike in poudarili, da je vrnitev posledica intenzivnih diplomatskih prizadevanj.

Piranskim minoritom bodo sliko vrnili patri minoriti iz Padove, kar se bo zgodilo po natanko 85 letih in skoraj treh mesecih. Tedanje italijanske oblasti so jo po navodilih stroke odpeljale iz Pirana 10. junija 1940, da bi dragoceno delo iz leta 1518 zavarovali pred vojnimi spopadi.

To seveda ni bila edina umetnina, ki so jo tedaj pred vojno vihro odpeljali iz istrskih cerkva, muzejev in javnih ustanov. Minoriti iz Padove so bili pripravljeni delo vrniti že ob 700. obletnici piranskega samostana (leta 2001) potem, ko je bil samostan v denacionalizacijskem postopku v celoti vrnjen patrom in ko so v dobršni meri obnovili samostan in velik del cerkve sv. Frančiška.

Vest o vrnitvi slike na njeno izvorno mesto je že sprožila val navdušenja Pirančanov in ljubiteljev umetnosti. Gesta dokazuje, da tudi Italija sledi številnim naprednim državam in muzejem v svetu, ki vračajo odnesena dela v kraje njihovih naročnikov in lastnikov.

Posebno slovo od velike slike bodo pripravili tudi v padovanski baziliki Sv. Antona, kjer so zanjo skrbeli (in jo tudi primerno restavrirali) od leta 1943. Verjetno ni naključje, da se slika vrača tik pred napovedanim obiskom italijanskega predsednika Sergia Mattarelle v Sloveniji, 10. septembra. V Piranu bodo njen sprejem obeležili sredi prihodnjega tedna.