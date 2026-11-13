Ni treba na konec sveta, da odkriješ nekaj posebnega

Ciril Jazbec je eden od najuspešnejših slovenskih fotografov. Za svoje delo prejel vrsto mednarodnih nagrad in priznanj, njegove fotografije so se znašle v uglednih mednarodnih revijah in časopisih, kot so New York Times, Spiegel, Guardian, v katerem so lani objavili njegovo fotografsko reportažo iz Ladaka, in drugi, od leta 2014 sodeluje kot fotograf revije National Geographic. Leta 2021 je na mednarodnem fotografskem natečaju World Press Photo dobil drugo nagrado v kategoriji okolje, prav tako je prejemnik več raziskovalnih štipendij National Geographic Society, tudi programa Meridian Grant leta 2023, ki je omogočil produkcijo zadnjega multimedijskega projekta na Grenlandiji. Trenutno imamo srečo, saj bosta v Ljubljani na ogled kar dve njegovi razstavi. V Cankarjevem domu so včeraj ...