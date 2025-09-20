Čista duša in neusahljive sanje o svobodi

V nadaljevanju preberite:

Za dogajanje v Gazi po 7. oktobru 2023 je že davno zmanjkalo besed, pravijo mnogi. Ob obleganju mesta Gaza in preganjanju več kot milijona ljudi na jug enklave se zdi, da Izrael izvaja zadnjo fazo genocida: dokončno rešitev palestinskega vprašanja. Gaze, kakršna je bila, nikoli več ne bo – zato naj o njej v retrospektivi spregovorijo spomini, predvsem pa fotografije petih izbranih slovenskih fotografov, ki so jo v različnih obdobjih spoznavali in dokumentirali.

Kaj so povedali o Gazi in katere fotografije so prispevali?