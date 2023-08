Človek – narava, odnos, ki kroji usodo

V nadaljevanju preberite:

Organizatorji so lahko zadovoljni, da se je letos na razpis prijavilo kar 656 fotografov iz 90 držav, v primerjavi z lani je to več kot 100-odstotna rast. Festival bo predstavil dela tako uveljavljenih avtorjev kot tudi predstavnikov mlajše generacije. Skupno bomo lahko obiskali 30 razstav, se udeležili mojstrskega tečaja fotografije, vodenih ogledov po Kranju z okolico in nočnih projekcij. V program festivala so umestili tudi letošnje ujme in lanske požare.