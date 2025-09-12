Diane Arbus: Smo tisto, kar ljubimo, in tisto, kar sovražimo

V nadaljevanju preberite:

»Fotografije so dokaz, da je nekaj bilo – in zdaj ni več. Kakor madež. Njihova nepremičnost je osupljiva. Lahko jim obrneš hrbet, pa bodo, ko se vrneš, še vedno tam, zazrte vate,« je dejala ameriška fotografinja Diane Arbus (1923–1971), ena od najbolj vplivnih, pa tudi najbolj kontroverznih umetnic 20. stoletja. Z najobsežnejšo razstavo njenega dela doslej se bodo od 16. oktobra do 18. januarja Diane Arbus poklonili tudi v berlinskem muzeju Gropius Bau.

Kot v intervjuju poudarja kurator Matthieu Humery, bo razstavljenih »454 fotografij, pri čemer ni šlo za klasični kuratorski izbor, temveč je bil naš namen predstaviti celoten nabor printov, ki jih je ustvaril Neil Selkirk, edini človek, ki je pooblaščen za tiskanje z umetničinih negativov. Obseg tega nabora je ponudil redko kuratorsko priložnost: zasnovati razstavo, ki presega konvencionalne okvire hierarhije, tematske kategorizacije, kronologije ali pripovednosti«.