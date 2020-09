FOTO:Digitalna umetnost se nadzorovano širi

Letos, ko znanost in tehnologija še vedno nimata učinkovitega odziva na pandemijo covida-19, so se organizatorji festivala Ars electronica v Linzu odločili, da ga ne bodo odpovedali. Naklonjeni niso bili niti temu, da bi ga preprosto potopili v globalno digitalno omrežje, kjer bi se izgubil v morju drugih vsebin. Potekal bo med 9. in 13. septembrom, a ne le v prestolnici Gornje Avstrije (v zgodovinskem središču Linza in kampusu univerze Johannes Kepler) kot v prejšnjih štiridesetih festivalskih letih. Ta velik, svetovno pomemben festival, ki združuje sodobno umetnost, nove tehnologije in trenutne družbene izzive, se bo ...