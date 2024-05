Dobitnik nagrade skupine OHO je Dominik Štibernik

Nagrado skupine OHO, ki jo podeljuje Zavod P.A.R.A.S.I.T.E. kot osrednjo neodvisno nagrado za mlade vizualne umetnice in umetnike do 40. leta, so namenili Dominiku Štiberniku. Lavreat, kot piše v obrazložitvi, s svojim delom predstavlja umetniško prakso, v kateri konsistentno sledi vprašanjem umetniškega dela in njegovega konceptualnega konteksta.

Štibernik preučuje razstavne, ateljejske in obprodukcijske spontanosti v umetniškem procesu, so spomnili v žiriji. »V tej praksi, in tudi pri umetniškem delu je treba poiskati, še ozadje, okvir, podstavek umetniškega dela, ki se z minimalno gesto preobrne v delo samo. To se zgodi natanko tako, da izpostavi njegovo odsotnost, njegovo očitno neidentičnost (z idejo, predstavo, konvencijo o tem, kaj in kje je umetniško delo v galerijskem prostoru). S to gesto se umetniško delo ne ukinja, temveč se vzpostavi na nov način - z dvoumnim, kontradiktornim umikom umetniškega dela iz horizonta pričakovanja gledalca«, piše v obrazložitvi nagrade, ki jo je Štibernik prejel nocoj.

Na javni razpis prispelo 21 prijav

Štibernik (1993) je leta 2019 diplomiral na Akademiji za vizualne umetnosti Ljubljana (AVA). Njegova dela so bila razstavljena na več skupinskih in samostojnih razstavah doma in po svetu. V svojem delu preučuje razstavne, ateljejske in ob-produkcijske spontanosti; zakulisje umetniške prakse je povišano v umetniško delo ali gesto. Pojavnost vsakdanjega precizno reproducira in uprizarja prek jezika razstavnih ali umetniških protokolov.

Letošnje nominiranke za nagrado skupine OHO so bile še Maja Bojanić, Lucija Rosc in Nežka Zamar. Nominirance je letos izbrala strokovna žirija, v kateri so bili vizualni umetnik Jože Barši, direktorica Moderne galerije Ljubljana Martina Vovk in sodobni umetnik Dalibor Martinis, ki prihaja iz Zagreba. Na javni razpis je prispelo 21 prijav.

Nagrada skupine OHO je osrednja nacionalna nagrada za mlade vizualne umetnike, ki jo je ustanovil Zavod P.A.R.A.S.I.T.E. leta 2005. Nagrada je članica mednarodne mreže Young Visual Artist Award, ki združuje nevladne organizacije centralne in vzhodne Evrope.

Nagrada vključuje rezidenco v New Yorku, ki jo pripravljajo v sodelovanju z ameriškimi partnerji Trust for Mutual Understanding New York in Residency Unlimited New York. Po dvomesečni umetniški rezidenci v New Yorku se nagrajenec s samostojno razstavo predstavi še v Galeriji P74 v Ljubljani.