Dvajset intimnih zgodb iz mesta umetnikov

Lani je Eugen Borkovsky, vodja mestne galerije Fonticus v Grožnjanu, svoj priložnostni zapis v katalogu, ki je nasledil mednarodno srečanje umetnikov Fecit, naslovil z glasbeno oznako allegro ma non troppo. Letošnje jubilejno, peto leto prireditve, ki je nastala na pobudo založnika in ljubitelja umetnosti Roka Kvaternika, je bilo sodeč po nastalih delih in vzdušju ob odprtju razstave še bolj veselo, živahno in tehtno.