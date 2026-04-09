Dvesto let fotografije: Kositrna plošča, ki je povzročila revolucijo

Notranje dvorišče, stavba levo, stavba desno. Zaradi večurne osvetlitve svetloba pada z obeh strani. Vse je zabrisano, megleno. Tako nekako bi lahko opisali najstarejšo ohranjeno fotografijo, ki jo je med letoma 1826 in 1827 v Franciji ustvaril izumitelj Nicéphore Niépce ter s tem za vselej spremenil naš odnos do resničnosti.

Temu prelomnemu izumu, ki je povzročil demokratizacijo upodabljajočih umetnosti, se v Franciji poklanjajo s celoletnim praznovanjem, umetnostni zgodovinar in kustos Miha Colner pa pri tem poudarja, da »do fotografije še vedno obstajajo predsodki, saj se ji pogosto odreka enakovreden status v odnosu do drugih medijev vizualne umetnosti, vendar se ti sčasoma in neizogibno umikajo«.