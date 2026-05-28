Estetsko brezčasje in preudarna lepota

Metka Krašovec: Razstavljeni deli, katerih prvo javno predstavitev je preprečil covid-19. Lastniki zapuščine si prizadevajo za javno muzejsko zbirko.

Opus prve dame novejšega slovenskega slikarstva tudi leta po njeni smrti prinaša presenečenja.­ Na razstavi Metka Krašovec – Vdanost v ljubljanski Equrni, na kateri značilno prevladujejo njene angelske podobe in krajine iz najprepoznavnejšega obdobja, sta prvi stik z javnim pogledom našli presenetljivo drugačni sliki iz njenega zadnjega obdobja. Zračnost in odprtost s starejših slik sta se na njiju umaknili težjim odtenkom zelene in motivu krajine, ki jo je mogoče povezati z Gorenjsko in slikarkinim življenjem. Razstava Metke Krašovec (1941–2018), katere naslov ponavlja naslov ene od slik iz njene angelske faze, na katero ob vstopu v Equrno naletiš med prvimi, obsega 15 njenih del iz zadnjih treh desetletij ustvarjanja. Sledi lanski Med srečo in žalostjo, ki je vzpostavila redko vnovično ...