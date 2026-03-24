F. G. Waldmüller in njegovi evropski sodobniki

Jara gospoda v viktorijanski Veliki Britaniji, Franciji in drugih evropskih državah, vse do Rusije, je spodbujala in pospeševala razvoj krajinskega slikarstva. Izum železnice in širitev železniškega omrežja sta omogočila umetnikom potovanje na daljše razdalje, iskanje primernih, idiličnih motivov, ki so jih bili njihovi meceni pripravljeni kupiti. Podeželski raj, ki so ga mnogi takratni umetniki realistično upodabljali na slikah, je bil večinoma fikcija. Življenje na podeželju je bilo težko, prav nič udobno. Umetniki so poveličevali pokrajine in upodabljali ljudi s podeželja kot srečne in zadovoljne.