Festival sodobne umetnosti v starem mondenem zdravilišču

Bad Gastein leži v salzburški ­regiji, 95 kilometrov južno od mesta Salzburg. Ta znana avstrijska turistična destinacija je bila v poznem 19. in začetku 20. stolet­ja priljubljeno letovišče in zdravilišče številnih vladarjev, znanstvenikov, umetnikov in drugih znanih osebnosti. V zadnjih letih­ se ta kraj ponovno prebuja,­ ne samo v turističnem smislu. Od začetka prejšnjega desetlet­ja se profilira kot poletno žarišče sodobne likovne umetnosti. Bad Gastein do 2. septembra ponovno gosti festival Poletno sveža­ umetnost (sommer.frische.kunst.).