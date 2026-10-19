Kaj je ostalo od upov osamosvojitve?

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    Mestna galerija Ljubljana s pregledno razstavo predstavlja delo Boruta Krajnca, enega od ključnih slovenskih fotografov, čigar dokumentarne in reportažne fotografije že četrt stoletja objavlja tednik Mladina. Poleg fotografij za medije Krajnc od leta 2000 ustvarja konceptualne fotografske serije. Na pregledni razstavi Preobrat je prikazan izbor iz njegovih ciklov Praznine (2005–2008), Pot (2015–2018), Politika (2012–2015), Pritisk (2020), Prehajanje (2020–2021) in Preobrat, ki vključuje serije Mura (2019), Adria Airways (2019) in Mariborska livarna Maribor – MLM (2024–2025), začne pa se še z mnogo starejšo fotografijo, na kateri je Krajnc ovekovečil množični shod pred parlamentom ob osamosvojitvi Slovenije. Velikanska reprodukcija črno-bele fotografije takoj ob vstopu v galerijo ...
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