Izteka se teden rekordov, vsaj kar zadeva dražbe umetniških del. Le dve noči po rekordnem izkupičku za delo sodobnega umetnika, 236,4 milijona dolarjev (205,29 milijona evrov) za prodajo Klimtovega Portreta Elisabeth Lederer v začetku tedna, je pri dražbeni hiši Sotheby's v New Yorku padel še en rekord – za umetniško delo ženske avtorice. To je z doseženo ceno 54,7 milijona dolarjev postal avtoportret mehiške umetnice Fride Kahlo iz leta 1940.

Umetniško delo El sueno (La cama) – v prevodu Sanje (Postelja) prikazuje Kahlovo, ki spi v postelji, kot bi lebdela na nebu, na njenem baldahinu pa je okostje, ovito v dinamit. Kot so zapisali pri Sotheby's, velja za eno njenih najbolj introspektivnih del – podoba, ki lebdi med sanjami in smrtjo, intimnostjo in nadrealizmom.

Frida Kahlo se je tako skozi umetnost kot skozi svoja oblačila in slog borila s tavmami, ki jih je doživela v mladosti. FOTO: Promocijsko gradivo

Viseče okostje nad njo združuje osebno simboliko z mehiškimi tradicijami dneva mrtvih in nadrealistično podobo, sicer pa ga pogosto razlagajo kot vizualizacijo umetničine tesnobe pred umiranjem v spanju, strah umetnice, katere vsakdanje življenje so oblikovale kronične bolečine in travme.

Izražanje travm skozi umetnost

Umetnina El sueno (La cama) je po izkupičku za skoraj 20 milijonov dolarjev presegla prejšnjo umetnino rekorderko Fride Kahlo, avtoportret z naslovom Diego y Yo iz leta 1949. FOTO: arhiv dražbene hiše

Frida Kahlo se je namreč tako skozi umetnost kot skozi svoja oblačila in slog borila s travmami , ki jih je doživela v mladosti. Zaradi otroške paralize je imela stanjšano nogo, pri 18 letih pa je kot potnica avtobusa doživela hud trk z vlakom in ga čudežno preživela, a za posledicami trpela vse življenje.

Tri mesece je bila vsa v mavcu, slikati je začela, ko je bila priklenjena na posteljo, prestala je vrsto bolečih operacij poškodovane hrbtenice in medenice in tudi pozneje je nosila korzete iz mavca, da so ji podpirali hrbet. Leta 1953, leto pred njeno smrtjo, so ji zaradi gangrene še amputirali nogo.

Umetnina El sueno (La cama) je nastala v ključnem desetletju njene kariere, ki ga je zaznamovalo njeno burno razmerje z mehiškim slikarjem, muralistom Diegom Rivero. Bila je v zasebni zbirki in je po poročanju Guardiana eno redkih njenih del, ki so ostala v zasebnih rokah zunaj Mehike.

V njeni domovini so njena dela razglašena za kulturno dediščino, zato jih v mehiških javnih in zasebnih zbirkah ni mogoče prodati v tujino. Javno je bila nazadnje razstavljena konec 90. let prejšnjega stoletja in mnogi so izkazovali strah, da bo po dražbi – novi lastnik ni bil razkrit – utegnila znova izginiti iz javnosti. So pa zanjo že zaprosili za prihajajoče razstave, med drugim v New Yorku, Londonu in Bruslju.

Salvator Mundi še vedno absolutni rekorder

Z izkupičkom je bila presežena tako cena prejšnje umetnine rekorderke Fride Kahlo, avtoportreta z Riviero z naslovom Diego y Yo (Diego in jaz) iz leta 1949, ki je bil pred štirimi leti pri isti dražbeni hiši prodan za 34,9 milijona dolarjev, kot tudi absolutne rekorderke med umetniškimi deli katere ženske avtorice.

Enajst let je rekord najdražje umetnine kakšne ženske avtorice hranila umetnina Georgie O'Keeffe Jimson Weed/White Flower No. 1. FOTO: arhiv muzeja Georgie O'Keeffe

Enajst let je uspevalo ta naziv ohranjati umetnini ameriške avtorice, ene najpomembnejših umetnic 20. stoletja Georgie O'Keeffe iz leta 1932 Jimson Weed/White Flower No. 1, ki upodablja navadni slak. Prodana je bila za 44,4 milijona dolarjev (leta 1987 in 1994 pa le za po okoli milijon), kar je bilo več kot dvojna prejšnja najvišja cena, plačana za umetniško delo ženske avtorice, prav tako Georgie O'Keeffe, znane po upodobitvah rož.

Slika navadnega slaka je dolga leta pripadala njeni mlajši sestri, Aniti O'Keeffe Young in je za časa predsednikovanja republikanca Georgea W. Busha ml. krasila njegovo zasebno jedilnico v Beli hiši. Na dražbo jo je še z dvema umetninama poslal muzej Georgie O'Keeffe, ustanovljen v Santa Feju v Novi Mehiki, ki hrani več kot tri tisoč njenih del.

Absolutni rekord med vsemi umetniškimi deli na dražbah pa še vedno ohranja slika Salvator Mundi, ki jo pripisujejo Leonardu da Vinciju in so jo pri dražbeni hiši Christie's novembra pred osmimi leti prodali za 450,3 milijona dolarjev.