Gole figure med akti starih mojstrov

V nadaljevanju preberite:

Umetnostnozgodovinski muzej na Dunaju je slike velikega formata Georga Baselitza postavil med dela velikih slikarjev starega časa. Posebna razstava Baselitz: Goli mojstri je na ogled do 25. junija.

Leta 2013 je v Umetnostnozgodovinski muzej podobna razstava privabila številne obiskovalce, takrat so ob slike starih mojstrov postavili dela slavnega britanskega umetnika Luciena Freuda (1922–2011; vnuk Sigmunda Freuda, utemeljitelja psihoanalize). To je bila prva razstava Freudovih del v Avstriji. Drugače kot Lucien Freud je Georg Baselitz še živ in tokratna dunajska razstava ni njegova prva v Avstriji. Poleg tega v Nemčiji rojeni slikar zdaj večinoma živi v Avstriji.