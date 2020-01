FOTO:Golota, vredna cenzure in stotine milijonov

Amedeo Modigliani (1884–1920) je za tuberkulozo zbolel že pri šestnajstih letih, še pred tem je trpel za tifusno vročico, zanj je bil na današnji dan pred stoletjem pri njegovih le petintridesetih letih usoden tuberkularni meningitis v kombinaciji z oslabljenim telesom, ki ga je leta avtodestruktivno uničeval z alkoholom in drogo, hašišem. Njegova smrt je za sabo potegnila še izgubo dveh drugih življenj.V njegovi domovini Italiji in še kje so letos v znamenju projekta Modigliani 2020 in jubilejnih razstav. Stoletje po smrti ostaja eden tistih zimzeleno oboževanih umetnikov 20. stoletja, ki se jih v knjižnih biografijah in ...