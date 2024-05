Govoriti, da umetnostnega trga ni, je brezpredmetno

V nadaljevanju preberite:

Galerija Fotografija, ki v svojih prostorih redno prireja razstave domačih in tujih umetnic in umetnikov, ki segajo od tradicionalnih pristopov do sodobnih fotografskih praks, od leta 2014 deluje tudi kot knjigarna, ki se poleg bogate ponudbe fotoknjig in drugih publikacij usmerja v material za shranjevanje umetniških del in arhiviranje po muzejskih standardih. Galerija Fotografija deluje tudi kot manjša založba, saj je knjiga cenovno dostopnejša od umetniškega dela in tako omogoča lažji stik zainteresiranega občinstva s fotografsko umetnostjo, pravi ustanoviteljica, direktorica in vodja galerije Barbara Čeferin.