Grand Prix Aljošu Potokarju za Quo Vadis

Quo Vadis je naslov slikarskega platna, ki si je letos prislužil Grand Prix, v znesku 4000 evrov, in so ga Obalne galerije Piran letos podelile mlademu slikarju Aljošu Potokarju iz Ljubljane, študentu Akademije za likovno umetnost in oblikovanje na 61. mednarodnem slikarskem Ex-temporu, slikarskemu prazniku z množično udeležbo in najdaljšo tradicijo v regiji. Nagrada je že sprožila razprave, verjetno tudi pomisleke v umetniških krogih. Toda mednarodna strokovna žirija, ki so jo sestavljali kuratorka Hiše kulture iz Pivke Mojca Grmek, producentka sodobnih in vizualnih umetnosti iz Furlanije Julijske Krajine Rachele D'Osualdo in hrvaški slikar Igor Eškinja niso imeli dvoma, pojasnili so, da si je Grand Prix prislužil mladi ustvarjalec: » ... za sposobnost večplastnega preizpraševanja ...