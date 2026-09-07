Grand Prix Aljošu Potokarju za Quo Vadis

Piranski slikarski praznik je odskočna deska za mlade slikarje, a tudi za izurjene mojstre upodabljanja - Letos zmagovite okoljevarstvene študije
Galerija
Quo Vadis (desno) je delo Aljoša Potokarja, ki je letos prejel Grand prix 61. Ex- tempora Piran. Kopalčki (levo) pa je delo Anje Kočar, ki je zanj prejela Nagrado mladi. FOTO: Boris Šuligoj
Quo Vadis je naslov slikarskega platna, ki si je letos prislužil Grand Prix, v znesku 4000 evrov, in so ga Obalne galerije Piran letos podelile mlademu slikarju Aljošu Potokarju iz Ljubljane, študentu Akademije za likovno umetnost in oblikovanje na 61. mednarodnem slikarskem Ex-temporu, slikarskemu prazniku z množično udeležbo in najdaljšo tradicijo v regiji.
Nagrada je že sprožila razprave, verjetno tudi pomisleke v umetniških krogih.
Toda mednarodna strokovna žirija, ki so jo sestavljali kuratorka Hiše kulture iz Pivke Mojca Grmek, producentka sodobnih in vizualnih umetnosti iz Furlanije Julijske Krajine Rachele D'Osualdo in hrvaški slikar Igor Eškinja niso imeli dvoma, pojasnili so, da si je Grand Prix prislužil mladi ustvarjalec: » ... za sposobnost večplastnega preizpraševanja ...
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