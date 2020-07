Gravura v podobi Zemljana bo poletela na Luno

Astronavti tudi v vesolju povezani z Zemljo

Vzorec za »Zemljana« (Earthling) je po senčni podobi Eve Petrič iz njenega projekta Siva snov. Foto Eva Petrič

DBE zdaj že obstaja v kolekciji treh vonjav, Earthling Tattoo Seal pa je bil v miniaturni izvedbi enega kubičnega milimetra izbran za umetniško zbirko. FOTO: Eva Petrič



Odnos do čipke se spreminja

Sodelovanje med Čipkarsko šolo Idrija in multimedijsko umetnico Evo Petrič je znova obrodilo zanimiv sad. Gravura idrijske čipke bo čez dve leti namreč poletela v vesolje. V vzorec idrijske čipke je konceptualna umetnica tokrat prenesla podobo Zemljana, ki ga je – ujetega v pleksi steklo kot žig za tatuje – Esa vključila v zbirko Moon Gallery. Ta bo leta 2022 z misijo poletela na Luno.Vzorec za »Zemljana« (Earthling) je po senčni podobi Eve Petrič iz njenega projekta Siva snov – jezik senc v tehniki idrijskega risa oblikovalaiz Čipkarske šole Idrija, izdelala pa klekljarica»Čipko običajno vidimo kot nekaj materialnega in uporabnega. Na tak način med ljudmi živi in z njo živi tradicija, tako se še vedno ohranja želja po znanju in učenju spretnosti izdelovanja idrijske čipke. Si pa dovolimo pogledati nanjo tudi z druge strani, tovrstni projekti nam odprejo oči in znamo jo videti z drugega zornega kota. Le prisluhniti moramo drug drugemu,« je o zanimivem projektu povedala Maja Svetlik. V Čipkarski šoli Idrija so znova dokazali, da čipka (še vedno) nudi obilo možnosti za eksperimentiranje, v materialih in oblikah, se pa kljub temu trdno držijo načela, da mora preplet niti vsaj v kakem delčku nositi prepoznavni pečat idrijske kotline. Sodelovanje Eve Petrič z Evropsko vesoljsko agencijo (ESA) sega v leto 2015, ko je njena umetniška instalacija na konferenci EGU na Dunaju pri Esinih predstavnikih vzbudila dovolj zanimanja, da so jo povabili k udeležbi na simulirani Lunini misiji v njihovem znanstvenem centru ESTEC v Noordwijku na Nizozemskem.Sodelovanje je potem rodilo poster za planetarni kongres v Nantesu, letos so jo povabili na simulacijo Lunarne misije na Havajih, prav tako je živa vez prek Moon Gallery – Esa bo na Luno leta 2022 namreč poslala kocko z umetniškimi objekti in idejami in v njej je tudi Evin Earthling Tattoo Seal ter z njim v pleksi steklo prenesena gravura Zemljana.»Čipka, ki kljub novim idejam pri večini ljudi velja za nekaj preživetega, za nekaj, kar ni v skladu s sodobnim življenjem, v tej obliki pridobi na univerzalnosti in sodobnosti. Ko bo poletela v vesolje, se čipka ne bo znašla v tujem, ampak v domačem okolju. Vesolje namreč vidim kot eno veliko mrežo iz nešteto mrež na nešteto ravneh, kjer je vse povezano med seboj – kot v čipki, kjer en preplet podpira drugega in skupaj ustvarjajo celoto,« slikovito oriše konceptualna umetnica. Sama od nekdaj raziskuje okolje in njegove povezave z in med ljudmi ter poskuša ta odnos prikazati skozi različne perspektive. Iskala je medij, ki bi jo povezal s Slovenijo in našla – čipko.»Zanimajo me plasti in kako te plasti delujejo druga na drugo, predvsem pa, kaj nam je skupno in ne toliko, v čem se razlikujemo. Vsem so nam skupni lastna senca ter skupna prepletenost in potencial. In vse to vidim v Earthlingu, Zemljanu.« Zgodba o njem se je rodila leta 2015 med njeno prvo udeležbo v Lunarni misiji na Nizozemskem, kjer je v živo začutila težo občutka izoliranosti, ki zajame astronavte na misiji zunaj Zemlje. Iz te izkušnje se ji je rodila ideja za dva umetniška projekta, s katerima bi astronavtom pomagali premagovati občutke izoliranosti ter okrepili njihovo vez z Zemljo in Zemljanom v njih samih.»Porodili sta se mi ideji za projekta DBE (Data Bank of Emotions) v obliki vonjave, ki bi astronavte med misijo spominjala na dom, in Earthling tatu, tatu v obliki Zemljana, ki bi imel enak namen. DBE zdaj že obstaja v kolekciji treh vonjav, Earthling Tattoo Seal pa je bil v miniaturni izvedbi enega kubičnega milimetra izbran za umetniško zbirko, ki bo v letu 2022 potovala na Luno,« pojasnjuje umetnica.Zgodovina same podobe Zemljana pa sega še dlje, in sicer v leto 2010, ko je Eva Petrič naredila projekt Siva snov – jezik senc, v katerem je proučevala komunikacijske sposobnosti senc. Silhueta, ki jo jo izbrala, je predstavljala univerzalnega človeka, ki ni človek, če obstaja sam zase, ampak le, ko je povezan z drugimi. Da bi nakazala te povezave oziroma potencial, ki ga nosi vsak od nas, se je obrnila na Majo Svetlik iz Čipkarske šole Idrija z naročilom, da ji podobo prenese v vzorec idrijske čipke.»V umetniških instalacijah in z možnostmi interpretacije, ki jo daje dizajn oziroma sama idrijska čipka, ta dosega druge prostore, ljudi, razmišljanja in razumevanja. Odnos do nje se spreminja. Kaj bo idrijska čipka pridobila z umetniškimi projekti, bo pokazal čas, nam so v izziv,« pravi Maja Svetlik.Dediščina in tradicija sta neizbrisno prepletena z razvojem idrijske čipke. Brez prvih dveh namreč ne bi zmogli (raz)iskati vseh možnosti, ki jih ponuja tovrstna umetnost. Le z odpiranjem novih poti in (tudi tržnih) priložnosti bo čipka živela.