    PREMIUM   D+   |   Vizualna umetnost

    Ilustracija kot samostojna umetniška disciplina

    Decembrski sejem ilustracije na Vodnikovi domačiji Šiška tokrat prinaša dela kar dvaintridesetih vidnih domačih ustvarjalcev.
    »Mlajši avtorji se lahko učijo od uveljavljenih ustvarjalcev, starejši pa v dialogu z mladimi ostajajo povezani z aktualnimi tendencami, eksperimentiranjem in sodobnimi tehnologijami,« o medgeneracijskem prepletu sejma meni Maša P. Žmitek. FOTO: Lana Šipler
    »Mlajši avtorji se lahko učijo od uveljavljenih ustvarjalcev, starejši pa v dialogu z mladimi ostajajo povezani z aktualnimi tendencami, eksperimentiranjem in sodobnimi tehnologijami,« o medgeneracijskem prepletu sejma meni Maša P. Žmitek. FOTO: Lana Šipler
    Pia Prezelj
    12. 12. 2025 | 06:00
    10:06
    Že enajsto leto zapored december ni le mesec smrečic, sani, medenjakov in kraguljčkov, temveč je tudi mesec ilustracije. Zasluge ima Decembrski sejem ilustracije,­ ki je s programom in razstavno­ postavitvijo letos zapolnil vsa tri nadstropja Vodnikove domačije­ Šiška, ob tem pa prinaša raznolik nabor generacij, tehnik in pristopov. »Slovenska ilustracija je močna prav zaradi izjemnega­ razpona med izročilom in sodobnimi trendi. Sejem ta razpon uspešno uteleša,« je poudarila njegova vodja Maša P. Žmitek.

    Sorodni članki

    Kultura  |  Knjiga
    Nacionalni dan stripa

    Ivan Mitrevski: Pomembne zgodbe je treba povedati čim bolj preprosto

    »Humor pripada majhnim in zatiranim. Smejte se. Smeh vam pripada,« ob nacionalnem dnevu stripa pravi stripar Ivan Mitrevski.
    Pia Prezelj 23. 11. 2025 | 06:00
    Kultura  |  Film & TV
    Glas Hind Radžab

    Motaz Malhees: Ne moremo samo sedeti in gledati, kako nas pobijajo

    Nič ni močnejšega od moči običajnih ljudi, ljudi na ulicah, pravi igralec filma Glas Hind Radžab Motaz Malhees.
    Pia Prezelj 10. 11. 2025 | 06:00
    Kultura  |  Knjiga
    Vredno branja

    Sto let rojstva Mikija Mustra: Pred njim ni bilo podobnega

    Ob stoti obletnici rojstva stripovskega mojstra razstavi v Mestnem muzeju Ljubljana ter Narodni in univerzitetni knjižnici.
    Pia Prezelj 22. 10. 2025 | 06:00
    Kultura  |  Glasba
    Glasbenik in igralec

    Umrl je Aleš Hadalin

    Bil je ustanovni član glasbene skupine Tantadruj, s katero je posnel dva albuma. Igral je harmoniko, orglice in kljunasto flavto.
    10. 12. 2025 | 19:56
    Novice  |  Slovenija
    Dopis RTV

    Zakaj Jankovića ni bilo v oddaji Tarča

    Ljubljanski župan Zoran Janković je naslovil dopis predsednici uprave RTV Slovenija Nataliji Gorščak, ki se je nanašalo na vabilo v oddajo Tarča.
    11. 12. 2025 | 17:17
    Novice  |  Črna kronika
    Aretacije

    Ljubljanski podjetnik, ki je prejel kar nekaj javnega denarja, tihotapil mamila

    Vodil naj bi kriminalno združbo, v ponedeljek so mu nataknili lisice.
    10. 12. 2025 | 05:00
    Novice  |  Slovenija
    E-oskrba v dolgotrajni oskrbi

    Dva tisoč uporabnikov še ni vrnilo podpisane pogodbe

    Več kot 600 uporabnikov je prejemanje storitve po 1. juliju prekinilo, tudi zaradi neupravičenega strahu pred plačevanjem storitve.
    Andreja Žibret 11. 12. 2025 | 06:00
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Finance

    Kako uspešna podjetja obvladujejo denarne tokove in likvidnostne pritiske

    Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
    Promo Delo 5. 12. 2025 | 08:52
    Magazin  |  Zanimivosti
    BIVANJE

    Zakaj je v nekaterih domovih bolj prijetno živeti

    Ljudje večino časa preživimo doma, v zaprtih prostorih, zato je res pomembno, kako je naš dom zasnovan, kako diha in kako kroji naše počutje.
    Promo Delo 11. 12. 2025 | 10:01
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Z nakupom teh izdelkov pomagate otrokom, ki potrebujejo pomoč pri razvoju

    Prazniki so čas obdarovanja, ob tem pa so v Lidlu Slovenija spet dokazali, da so nakupi gurmanskih dobrot lahko tudi dobrodelni.
    Promo Delo 11. 12. 2025 | 15:21
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Poslovanje podjetij

    Slovensko podjetje postaja eno vodilnih v regiji

    Podjetje Riko razvija napredne intralogistične rešitve po meri, ki podjetjem zagotavljajo hitrejši pretok materiala, večjo storilnost in sledljivost procesov.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 11:16
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Skrb za zaposlene kot konkurenčna prednost

    Za podjetja so kadri ključni gradnik uspeha. Želijo možnosti za poklicni razvoj, fleksibilne delovne pogoje ter različne motivacijske spodbude.
    Marjana Kristan Fazarinc 11. 12. 2025 | 06:00
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Nova infrastruktura umetne inteligence v Sloveniji

    Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
    Delo uredništvo 8. 12. 2025 | 15:00
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Glavni direktor NLB Lease&Go

    NLB z lizingom podvojila obseg poslov na Hrvaškem

    Bilančno vsoto načrtujejo v petih letih podvojiti, v intervjuju pojasnjuje Marko Jerič, glavni direktor NLB Lease&Go.
    Nejc Gole 8. 12. 2025 | 06:49
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Westinghouse spet utrjuje nekoč vodilni položaj

    Do novih rešitev in optimizacije gradnje si zdaj pomagajo tudi z umetno inteligenco, ki po drugi strani postaja glavni porabnik elektrike.
    Borut Tavčar 6. 12. 2025 | 06:00
    ilustracijaCenter IlustracijeVodnikova domačijasejemDecembrski sejem ilustracije

    Novice  |  Svet
    Podpora AfD Trumpu

    Napoved propada Evrope so sprejeli z odprtimi rokami

    Več kot dvajset poslancev skrajno desne AfD se bo udeležilo gala prireditve republikanskega podmladka.
    Barbara Zimic 12. 12. 2025 | 07:25
    Šport  |  Nogomet
    Odmevi z Rujevice

    Victor Sanchez pozna recept, kako ugnati Alberta Riero

    Trener vodilnega moštva 1. SNL po visokem porazu na Reki izpostavil tudi slabo postavljanje v obrambi in vedenje igralcev
    12. 12. 2025 | 07:02
    Novice  |  Svet
    Potres

    12. 12. 2025 | 06:33
    Kultura  |  Vizualna umetnost
    Vredno branja

    Pia Prezelj 12. 12. 2025 | 06:00
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Artroskopija kolena: kaj morate vedeti o postopku in okrevanju

    Artroskopija kolena je minimalno invazivna operacija, ki zagotavlja hitrejše okrevanje, predvsem pa manj zapletov.
    Promo Delo 9. 12. 2025 | 08:42
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Slovenske železnice z novo evropsko lovoriko

    V Utrechtu je Slovenija dobila nov razlog za ponos. Slovenske železnice so tam kot prejemnik nagrade RTA 2025 stopile na oder kot zgled trajnostnega podjetja.
    Promo Delo 5. 12. 2025 | 13:38
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    DIGITALIZACIJA

    Je naša prihodnost v orožarskem preboju, ki prihaja iz Evrope?

    Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
    1. 12. 2025 | 15:18
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Od prvih božičev do svetovne prepoznavnosti: to je pot družine Trampuš (video)

    Toplina, prijetno vzdušje v družbi najbližjih, smeh in dobra volja, pa tudi spoštovanje, zavzetost in vonj po sveže pečenih piškotih. To na kratko ponazarja december razširjene družine Trampuš.
    Promo Delo 10. 12. 2025 | 11:50
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj danes mladi pričakujejo od delodajalcev? Kako se podjetja temu prilagajajo?

    Pogled v prakse, ki pomagajo oblikovati motivirano in zadovoljno ekipo.
    Promo Delo 5. 12. 2025 | 09:32
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Brezplačna E-oskrba – zagotovite si varnost doma, preverite kako

    Zakon o dolgotrajni oskrbi prinaša novo pravico, ki upravičencem omogoča več varnosti.
    Promo Delo 11. 12. 2025 | 13:28
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Pickbox: vaš vodnik skozi svet kakovostne vsebine

    Dva načina gledanja, ekskluzivni naslovi Apple TV in bogat praznični program ustvarjajo nepozabno izkušnjo.
    Promo Delo 8. 12. 2025 | 08:42
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Katero vino izbrati za praznično mizo, da bo večer res nepozaben?

    Naj bo december čas, ko nazdravljamo okusom, ki povezujejo.
    Promo Delo 10. 12. 2025 | 09:59
    Zgodbe  |  Digitalna odpornost
    Vredno branja

    Panika: Kaj, če gredo leta dela v nič?

    Minute, ki odločajo: kako se podjetja v resnici odzivajo na kibernetske incidente.
    Promo Delo 9. 12. 2025 | 10:31
    Magazin  |  Zanimivosti
    Digitalizacija

    Koliko algoritmi že usmerjajo naša življenja

    Zanesljivi informacijski sistemi so temelj digitalnega poslovanja. Omogočajo varnost podatkov, neprekinjeno delovanje in večjo odpornost proti tveganjem.
    Promo Delo 8. 12. 2025 | 09:32
    Magazin  |  Zanimivosti
    DARILO

    Nepričakovana SPA izkušnja

    Napredne implantološke tehnike, 3D diagnostika in edinstveni protokol DENTAL SPA tvorijo izkušnjo zdravljenja, kakršne večina pacientov ne pozna.
    Promo Delo 4. 12. 2025 | 09:35
