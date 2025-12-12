Ilustracija kot samostojna umetniška disciplina

V nadaljevanju preberite:
Že enajsto leto zapored december ni le mesec smrečic, sani, medenjakov in kraguljčkov, temveč je tudi mesec ilustracije. Zasluge ima Decembrski sejem ilustracije, ki je s programom in razstavno postavitvijo letos zapolnil vsa tri nadstropja Vodnikove domačije Šiška, ob tem pa prinaša raznolik nabor generacij, tehnik in pristopov. »Slovenska ilustracija je močna prav zaradi izjemnega razpona med izročilom in sodobnimi trendi. Sejem ta razpon uspešno uteleša,« je poudarila njegova vodja Maša P. Žmitek.
