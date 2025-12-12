Ilustracija kot samostojna umetniška disciplina

V nadaljevanju preberite:

Že enajsto leto zapored december ni le mesec smrečic, sani, medenjakov in kraguljčkov, temveč je tudi mesec ilustracije. Zasluge ima Decembrski sejem ilustracije,­ ki je s programom in razstavno­ postavitvijo letos zapolnil vsa tri nadstropja Vodnikove domačije­ Šiška, ob tem pa prinaša raznolik nabor generacij, tehnik in pristopov. »Slovenska ilustracija je močna prav zaradi izjemnega­ razpona med izročilom in sodobnimi trendi. Sejem ta razpon uspešno uteleša,« je poudarila njegova vodja Maša P. Žmitek.