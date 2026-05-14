Irwin in fotografija: od dokumenta do samostojne umetnine

V Mestnem muzeju Ljubljana več kot 40-letno delovanje umetniške skupine Irwin prvič predstavljajo s fotografijami – z več desetimi velikega formata.

Enega od najpomembnejših slovenskih izvoznih produktov sodobne umetnosti, skupino Irwin, je resda ustanovilo pet slikarjev, vendar pri delu uporabljajo različne medije. Od teh je nezanemarljiv in nepogrešljiv fotografija. V to, sicer ne zapostavljeno, a obenem ne izpostavljeno stalnico njihovega opusa zdaj celostno, strnjeno in podrobno ponuja vpogled razstava Irwin: Fotografska dela, ki jo je kurirala Hana Čeferin. Fotografija je pri Irwinu (Dušan Mandić, Miran Mohar, Andrej Sav­ski, Borut Vogelnik in pokojni Roman Uranjek) bodisi dokument širše umetniške postavitve bodisi samostojno umetniško delo. Pri tem sodelujejo z raznimi umetniki, izvajalci in fotografi, kot so Igor Andjelić, Jaka Babnik, Bojan Brecelj, Erkin Boljurov, Wolfgang Croce, Janko Dermastja, Christian­ Ditsch, Božidar ...