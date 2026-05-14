Hana Čeferin: Strukture je treba znova premisliti

»Dela Irwina so tako močna in zanimiva tudi zato, ker razkrivajo določene strukture, ki jih jemljemo za samoumevne,« pravi kuratorka fotorazstave.

V ljubljanskem Mestnem muzeju se nocoj odpira pregledna razstava fotografskih del skupine Irwin, ki so jih zanjo posneli številni domači in tuji fotografi, s katerimi še sodelujejo. Direktor Muzeja in galerij Mesta Ljubljane Blaž Peršin je v uvodu v obrazstavni katalog zapisal, da «skupina Irwin razume umetnost kot jezik simbolov, ki je vedno politično in ideološko obremenjen. Njihova dela razkrivajo, kako oblast deluje skozi podobe, rituale in estetiko«. O nastanku razstave pa je za Delo na nekaj vprašanj odgovorila njena kuratorka Hana Čeferin. Kateri je bil izhodiščni kuratorski koncept razstave Irwin: Fotografska dela in kako ste pristopili k izboru fotografij iz obsežnega arhiva? Ko smo začeli pripravljati razstavo, smo se res znašli pred zahtevno nalogo – navsezadnje ima Irwin za ...