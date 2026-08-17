  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Berite brezplačno

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKolesarstvoTourKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Igre

    Tisk

    English



    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Predstavitvena informacija  |   Vizualna umetnost

    IRWIN skozi fotografski objektiv

    Razstava fotografskih del skupine IRWIN v Mestnem muzeju Ljubljana predstavlja projekte, ki so zaznamovali štiri desetletja delovanja umetniškega kolektiva.
    FOTO: Blaž Gutman, MGML
    Galerija
    FOTO: Blaž Gutman, MGML
    Promo Delo
    17. 8. 2026 | 15:54
    7:58
    A+A-

    Ko člani skupine IRWIN stopijo pred fotografski objektiv, navadno ne gre le za portret. Ko vojaki pozirajo pod zastavo NSK, ne gre zgolj za dokument nenavadnega dogodka. In ko se na razstavi pojavi fotografija umetniških del v velikih črnih okvirjih, se vprašanje, kaj je izvirnik in kaj ponovitev, šele zares odpre.

    Razstava IRWIN: Fotografska dela v Mestnem muzeju Ljubljana ponuja vpogled v doslej manj izpostavljen del ustvarjalnega opusa ene najprepoznavnejših slovenskih umetniških skupin. Prvič na enem mestu združuje več kot 50 fotografskih del, ki so nastala kot dokumenti IRWIN-ovih intervencij, performansov in začasnih postavitev ali kot samostojna, premišljeno zasnovana umetniška dela.

    Vpogled v štiri desetletja delovanja kolektiva

    IRWIN so leta 1983 v Ljubljani ustanovili Dušan Mandić, Miran Mohar, Andrej Savski, Roman Uranjek in Borut Vogelnik. Čeprav so bili predvsem slikarji, njihovega delovanja nikoli ni bilo mogoče omejiti na en sam medij. Slikarstvo, fotografijo, performans, razstave, založništvo in javne akcije povezujejo v enotno umetniško prakso, pri tem pa uporabljajo metodo retroprincipa, s katerim zgodovinske podobe, narodne simbole in politične motive umeščajo v nove kontekste. Leta 1984 so skupaj z Laibachom in Gledališčem sester Scipion Nasice postali jedro kolektiva Neue Slowenische Kunst (NSK), v katerem je IRWIN prevzel vlogo likovne skupine.

    Pričujoča razstava skozi štiri vsebinske sklope izpostavlja IRWIN-ove najodmevnejše projekte. Prvi predstavlja projekt Svoji k svojim, v katerem se IRWIN navezuje na konceptualno umetniško skupino OHO, drugi združuje dela, nastala v okviru NSK Države v času, tretji fotografska dela, povezana s serijo slik Was ist Kunst, četrti sklop pa sestavljajo posamezni projekti, ki so nastali iz različnih umetniških zamisli in pobud kolektiva.

    Od dokumenta dogodka do samostojnega umetniškega dela

    Naslov razstave namenoma govori o »fotografskih delih« in ne o »fotografijah«. V zgodnjem obdobju IRWIN-ovega delovanja je imel fotografski medij namreč predvsem dokumentarno vlogo, pozneje pa so njihove fotografije postale vnaprej načrtovana umetniška dela, ki nastajajo kot skrbno zasnovane situacije, akcije ali postavitve, zabeležene skozi fotografski objektiv. Razvoj fotografije pri IRWIN-u lahko spremljamo od gverilske plakatne akcije ob Beneškem bienalu leta 1986, ki se je ohranila predvsem po zaslugi posnetka Darka Pokorna. Prvi projekt, od začetka zasnovan kot fotografsko delo, pa je NSK Konzulat Umag, ki je nastal v sodelovanju s fotografom Francijem Virantom.

    FOTO: Blaž Gutman, MGML
    FOTO: Blaž Gutman, MGML

    Poklon skupini OHO in pomen zgodovinjenja umetnosti

    Med osrednjimi poglavji razstave je projekt Svoji k svojim, s katerim se je IRWIN poklonil konceptualni umetniški skupini OHO. Njene akcije iz šestdesetih let preteklega stoletja so se večinoma ohranile le v skromnih črno-belih fotografijah. IRWIN je njihove projekte najprej obudil v slikarskem mediju, nato pa leta 2004 šest projektov ponovno uprizoril in jih s fotografom Tomažem Gregoričem ovekovečil kot velike barvne fotografije visoke kakovosti, ki so na ogled na razstavi.

    FOTO: Blaž Gutman, MGML
    FOTO: Blaž Gutman, MGML

    Podoben proces spremljamo v IRWIN-ovem slikarskem ciklu Was ist Kunst, v katerem umetniki različne zgodovinske umetnostne sloge, motive in dela drugih avtorjev uokvirjajo v težke okvirje iz katrana, lesa in premoga ter jih združujejo v nove podobe. Ker se takšni projekti večinoma udejanjajo kot posamezne razstave, se po njihovem zaprtju ohranijo le kot fotografije.

    Država brez ozemlja

    Najobsežnejši sklop razstave je posvečen NSK Državi v času, ki je leta 1992 nastala kot umetniški odziv na razpad Jugoslavije in nastajanje novih nacionalnih držav. Gre za državo brez ozemlja, ki deluje skozi svoje državljane, ideološke aparate, obrede in vizualne kode. Prav skozi fotografijo postanejo njene začasne institucije vidne in delujejo presenetljivo prepričljivo.

    Na razstavi so na ogled fotografska dela iz več projektov, ki razkrivajo, kako IRWIN prevzema in v nove kontekste postavlja vizualni jezik resničnih držav, njihovih vojsk, verskih institucij in nacionalne promocije. V projektu NSK Garda vojaki večinoma vzhodnoevropskih držav pozirajo z Malevičevim križem na nadlakti in pod zastavo NSK. V Procesijah je IRWIN-ova slika vključena v katoliške, pravoslavne in protestantske verske obrede, v katerih prevzame vlogo ikone. V seriji It’s a Beautiful Country pa IRWN motive zadnje velike jugoslovanske turistične oglaševalske kampanje apropriira tako, da oglašujejo NSK Državo.

    FOTO: Blaž Gutman, MGML
    FOTO: Blaž Gutman, MGML

    Kdo je avtor – in koliko velja njegov podpis?

    Pri fotografskih delih je IRWIN sodeloval z vrsto priznanih fotografov in umetnikov. Ob tem se odpira vprašanje, komu delo pravzaprav pripada – avtorju zamisli, fotografu, osebi pred objektivom ali tistemu, ki ga podpiše. Duhovit komentar umetnostnega trga ponuja triptih Namepickers. Tri povsem enake fotografije so podpisali Marina Abramović, fotograf Bojan Brecelj in skupina IRWIN, njihove cene pa se razlikujejo glede na tržno vrednost podpisnika. Med prepoznavnimi razstavljenimi deli so tudi skupinska portreta Skrivnost črnega kvadrata, ki ga je posnel Andres Serrano, in Zlati nasmeh, ki ga je posnel Tomaž Gregorič, ter najnovejše delo skupine IRWIN, Sejalec iz leta 2025, s katerim je kolektiv uresničil neizvedeni projekt nemškega avantgardnega kiparja in uprizoritvenega umetnika Josepha Beuysa.

    FOTO: Blaž Gutman, MGML
    FOTO: Blaž Gutman, MGML

    Katalog kot podaljšek razstave

    Razstavo spremlja obsežen slovensko-angleški katalog IRWIN: Fotografska dela, ki je izšel v založništvu Muzeja in galerij mesta Ljubljane (MGML), v uredništvu kuratorke razstave Hane Čeferin in vodje razstavnega projekta Ane Kure ter oblikovanju Novega kolektivizma. Na več kot 190 straneh prinaša poglobljeno besedilo kuratorke, tematska poglavja o projektih Svoji k svojim, NSK Država v času in Was ist Kunst ter obsežen intervju s člani skupine IRWIN. Publikacija reproducira vsa razstavljena in številna druga dela, ki niso vključena v aktualno razstavo v Mestnem muzeju Ljubljana, ter prvič celostno predstavlja vlogo in pomen fotografije v umetniški praksi kolektiva IRWIN.

    Zadnji tedni za obisk

    Razstava IRWIN: Fotografska dela ostaja v Mestnem muzeju Ljubljana do 6. septembra 2026. Ogledate si jo lahko v odpiralnem času muzeja, od torka do nedelje med 10. in 18. uro. Redni vodeni ogledi razstave potekajo vsako soboto ob 16.30, zaključno vodstvo s predstavniki skupine IRWIN in kuratorko Hano Čeferin pa bo v soboto, 5. septembra. Svoje mesto na vodenih ogledih lahko rezervirate na prijava@mgml.si.

    Naročnik oglasne vsebine je Muzej in galerije mesta Ljubljane

    Video
    Novice  |  Črna kronika
    Požar

    V požaru umrla ženska, vodja gasilcev: Žal naši pozivi niso zalegli

    Po požaru so reševalne službe oskrbele 36 ljudi, osem jih je v kritičnem stanju. Gmotna škoda bo ogromna.
    14. 8. 2026 | 07:23
    Preberite več
    Kultura  |  Oder
    Vredno branja

    Umrl je Darko Čuden, profesor, prevajalec in dolgoletni gledališki ustvarjalec

    Njegovo gledališko delo je zaznamovala tudi predstava Bomba v bordelu, ki jo je prevedel iz danščine, insceniral in režiral.
    14. 8. 2026 | 11:48
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Ogenj se širi po Evropi: evakuacije v več državah, v Nemčiji trenutno najhuje

    Nemške oblasti so v noči na petek odredile evakuacijo celotnega kraja Hürtgenwald. Domove je zapustilo 1800 ljudi. V bližini Omiša nov požar.
    14. 8. 2026 | 13:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Gozdovi in podnebne spremembe

    Amazonija oddaja nevidni alarm

    V Evropi vročina, požari in škodljivci kažejo, da se meje odpornosti gozdov hitro premikajo. Gozdovi opozarjajo na dva načina.
    Borut Tavčar 14. 8. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Kultura  |  Knjiga
    Vredno branja

    Knjiga, ki je pretresla Evropo, zdaj tudi v slovenščini

    Po odmevnem procesu v Franciji je v slovenskem prevodu izšla knjiga Živim naprej, izpoved Gisèle Pelicot, ki je postala simbol boja proti spolnemu nasilju.
    Promo Delo 11. 8. 2026 | 09:31
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Kakšno pokojnino boste imeli čez 20 let? Matematika je preprosta

    Kako lahko z dodatnim pokojninskim varčevanjem poskrbite za večjo finančno varnost zase in za svoje zaposlene?
    17. 8. 2026 | 10:23
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Naj otrok dobi svojo bančno kartico? To morajo vedeti starši

    Prvi bančni račun je za otroka eden prvih pomembnih korakov k samostojnosti. Je prostor za žepnino, štipendijo ali prvo plačilo.
    Promo Delo 12. 8. 2026 | 08:38
    Preberite več
    Magazin  |  Pozdrav poletju  |  Odkrivamo Slovenijo
    Vredno branja

    Nagradni natečaj: Odkrivamo Slovenijo

    Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
    Delo 10. 7. 2026 | 14:38
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Izvozniki

    Za vrhunsko prodajo ni dovolj le vrhunski izdelek

    Zmotno je prepričanje, da bo kakovosten izdelek trg odkril sam. Treba je sistematično ustvarjati tržne priložnosti in razvijati odnose.
    Marjana Kristan Fazarinc 14. 8. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Izvozniki

    Kako podjetja pridejo hitreje do zaupanja na tujih trgih

    Certifikati so za podjetja tudi konkurenčna prednost, poudarja direktor SIQ Gregor Schoss.
    Marjana Kristan Fazarinc 14. 8. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Kultura vlaganj odškodninskih zahtevkov se širi tudi k nam

    Podjetja so izpostavljena različnim poslovnim tveganjem. Za podjetja je lahko zaradi različnih nesreč izguba dohodka bistveno večja od same materialne škode.
    Marjana Kristan Fazarinc 13. 8. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje 2026

    Zdravje ni strošek, ampak dolgoročna naložba

    Bolj kot to, koliko let dodamo življenju, je ključno, koliko življenja dodamo letom, poudarja Jože Sambt z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani.
    Marjana Kristan Fazarinc 12. 8. 2026 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Muzej in galerije mesta LjubljanerazstavaMestni muzej LjubljanaNSK državapromoIrwinSkupina Irwin
    VEČ NOVIC
    Šport  |  Nogomet
    Za boljši jutri

    Olimpija ujela sprinterja na italijanski pogon

    Nogometaš iz Sierre Leone Yayah Kallon, ki ima tudi italijansko državljanstvo, je nova okrepitev ljubljanskega prvoligaša.
    17. 8. 2026 | 16:40
    Preberite več
    Sobotna priloga
    Mile Korun

    Mile Korun: Režiser je samo stric, medtem ko je dramatik prava mama

    Ob smrti Mileta Koruna poobjavljamo intervju, ki ga je z režiserjem pred desetimi leti za Sobotno prilogo naredila Patricija Maličev.
    Patricija Maličev 17. 8. 2026 | 16:21
    Preberite več
    Video
    Gospodarstvo  |  Novice
    Kmetijstvo

    Jože Podgoršek: Škoda pri koruzi je ponekod kar 100-odstotna

    Predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek o kritičnih razmerah v kmetijstvu zaradi suše.
    Borut Tavčar 17. 8. 2026 | 16:15
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Neodgovorno

    Italijani ob Soči kljub suši kurili in še izobesili svastiko

    Obe dejanji, tako uporaba odprtega ognja kot uporaba simbolov nacistične ali fašistične ideologije, predstavljata prekršek.
    17. 8. 2026 | 16:10
    Preberite več
    Novice  |  Okolje
    Podnebne spremembe

    Namesto na lastne občutke se raje zanesite na podatke v podnebniku

    Nova spletna stran omogoča primerjavo temperatur v slovenskih krajih s podatki, ki segajo vse do leta 1950. Soustvarjajo jo prostovoljci.
    Maja Prijatelj Videmšek 17. 8. 2026 | 16:06
    Preberite več
    Video
    Gospodarstvo  |  Novice
    Kmetijstvo

    Jože Podgoršek: Škoda pri koruzi je ponekod kar 100-odstotna

    Predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek o kritičnih razmerah v kmetijstvu zaradi suše.
    Borut Tavčar 17. 8. 2026 | 16:15
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Neodgovorno

    Italijani ob Soči kljub suši kurili in še izobesili svastiko

    Obe dejanji, tako uporaba odprtega ognja kot uporaba simbolov nacistične ali fašistične ideologije, predstavljata prekršek.
    17. 8. 2026 | 16:10
    Preberite več
    Novice  |  Okolje
    Podnebne spremembe

    Namesto na lastne občutke se raje zanesite na podatke v podnebniku

    Nova spletna stran omogoča primerjavo temperatur v slovenskih krajih s podatki, ki segajo vse do leta 1950. Soustvarjajo jo prostovoljci.
    Maja Prijatelj Videmšek 17. 8. 2026 | 16:06
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko poškodba oteži vsakodnevno higieno

    Okrevate po zvinu? Skrbite za bližnjega po poškodbi? V teh primerih je lahko osebna higiena precejšen izziv.Sploh, ko voda ni najbolj praktična izbira.
    Promo Delo 17. 8. 2026 | 10:21
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NASVET

    Dobre navade se začnejo z razumevanjem, ne odrekanjem

    Sodobni ritem življenja od nas zahteva nenehno prilagajanje, pri čemer lahko na področju dobrega počutja zapademo v ekstremne zahteve ali nepotrebno odrekanje.
    Promo Delo 13. 8. 2026 | 08:21
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Branje brez očal se začne pri vidu na daljavo

    Kako svetujem pri operaciji starostne dioptrije in zakaj ista rešitev ni primerna za vsakogar
    Promo Delo 5. 8. 2026 | 15:45
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bolečine v hrbtu: kaj res pomaga in čemu se je bolje izogniti?

    Dr. Kernc odgovarja, zakaj se bolečine vračajo, ali hernija diska pomeni konec aktivnega življenja, kaj pove izvid MR in kako poiskati dolgoročno rešitev.
    11. 8. 2026 | 08:55
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zakaj se bolečina v rami tako rada vrne

    Bolečine v rami se ob zmanjšanju obremenitve navadno umirijo, še preden je rama znova pripravljena na napore.
    Promo Delo 17. 8. 2026 | 08:31
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Vizualna umetnost
    Vredno branja

    IRWIN skozi fotografski objektiv

    Razstava fotografskih del skupine IRWIN v Mestnem muzeju Ljubljana predstavlja projekte, ki so zaznamovali štiri desetletja delovanja umetniškega kolektiva.
    Promo Delo 17. 8. 2026 | 15:54
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
    Vredno branja

    Stroka je šla še korak dlje: rešitev tudi za najtežje primere (VIDEO)

    Pacienti z izrazito izgubo čeljustne kosti so bili še pred nekaj leti pogosto brez ustrezne rešitve. Danes transnazalni vsadki odpirajo nove možnosti zdravljenja.
    Promo Delo 17. 8. 2026 | 09:02
    Preberite več
    Magazin  |  Pozdrav poletju
    Vredno branja

    To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

    Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
    Delo 14. 7. 2026 | 14:39
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKolesarstvoTourKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo