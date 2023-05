Iskati zasebno v kolektivnem

V nadaljevanju preberite:

»Kako opazovati fenomen protesta brez posploševanja in brez zgrešitve bistva njegove vsebine?« se sprašuje Tina Fortič ­Jakopič, kustosinja razstave Kje je after? Nika Erika Neubauerja,­ ki s protestnimi fotografijami, ustvarjenimi med majem 2020 in aprilom 2022, ponuja enega od možnih odgovorov na ­omenjeno dilemo.