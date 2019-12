FOTO:Jaslice Banksyja, ki spodbujajo k razmisleku

Wissam Salsaa. FOTO: Ahmad Gharabli/AFP

FOTO: Ahmad Gharabli/AFP

Sporni zid, na katerem je več del britanskega uličnega umetnika. FOTO: Ahmad Gharabli/AFP

Le nekaj dni pred božičem, praznikom Jezusovega rojstva, je s svojo kritično različico svete družine oziroma jaslic opozoril najbolj »znan neznani ulični umetnik« Banksy. Delo, imenovano Brazgotina Betlehema ('Scar of Betlehem'), se je pojavilo v njegovem hotelu na Zahodnem bregu v Betlehemu, ki sicer velja za Jezusovo rojstno mesto.Fotografija jaslic, ki jo je britanski umetnik objavil tudi na instagramu, prikazuje Jezusove jasli, namesto 'štalice' pa je za figurami svete družine videti izraelsko ločitveno pregrado – zid , ki ga je bomba preluknjala v obliki zvezde. Izrael sicer trdi, da zid služi za preprečevanje terorističnih napadov oziroma varovanje pred Palestinci, ti pa menijo, da gre za obliko prisvajanja zemlje, navaja BBC. Meddržavno sodišče je zid leta 2004 razglasilo za nezakonito.Banksy je na instagramu še zapisal, da gre za spremenjen, preoblikovan božič.Delo britanskega uličnega umetnika je v betlehemskem hotelu Walled Off, ki je pravzaprav sodelovanje med lastniki hotela in Banksyjem. Direktor hotelaje, kot piše BBC, dejal, da je Banksy uporabil božično zgodbo, da bi pokazal, kako živijo Palestinci na Zahodnem bregu.»Gre za odličen način, da zgodbo Betlehema, božično zgodbo, predstavimo na drugačen način – da ljudi spodbudimo k razmisleku,« je dejal.Prizor prikazuje besede »ljubezen« in »mir« kot grafite na pregradi v angleščini in francoščini. Na prizorišču so tudi tri velika zavita darila.»Banksy poskuša biti glas za tiste, ki ne morejo govoriti,« je dodal Salsaa. Kot je pred nekaj leti za Delo.si zapisala Dijana Matković, je »Banksy je mojster preusmerjanja pozornosti in igranja skrivalnic. Prisiliti nas zna, da pogledamo natanko tja, kamor sam hoče.«Z vseh sob hotela Walled off je sicer razgled na sporni zid na Zahodnem bregu. V sobah hotela je več del anonimnega umetnika, veliko del tematizira prav konflikt. Banksy je sicer v Betlehemu naredil več del, nekaj tudi na omenjenem zidu, še navaja BBC.