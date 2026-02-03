Jasmina Cibic: Populistična retorika javni prostor prazni konflikta

V nadaljevanju preberite:

Interdisciplinarna umetnica ­Jasmina Cibic (1979) se umešča v vrh ne le slovenske, temveč tudi mednarodne sodobne umetniške produkcije. S filmi, instalacijami, skulpturami in performansi razgrajuje vzvode mehke moči, ob tem obravnava vprašanja kolonializma, kulturnega imperializma, nacionalizma in patriarhalnega družbenega ustroja. Kajti »ko beseda solidarnost povzroči cenzuro, skrb preneha delovati kot javna vrednota in postane politično tveganje«, pravi letošnja prejemnica nagrade Prešernovega sklada.