Med osumljenci za rop nakita v Louvru tudi državljan Bosne in Hercegovine?

Radio Sarajevo poroča, da naj bi bil med osumljenimi sodelovanja pri ropu nakita iz pariškega muzeja Louvre tudi državljan Bosne in Hercegovine. Preiskava še poteka, identiteta osumljencev pa javnosti še ni znana.

Prvi je o državljanstvu enega od osumljencev poročala Istraga.ba. Kot so zapisali, naj bi državljan prihajal z vzhoda Hercegovine. Francoske oblasti še niso dale nobene uradne izjave glede podrobnosti ropa. Javnosti tako niso znani motivi za to kriminalno dejanje.

Francoska policija je v zvezi s krajo kronskih draguljev iz muzeja Louvre sicer ravno včeraj aretirala še pet oseb, med njimi glavnega osumljenca, je po poročanju STA sporočila pariška tožilka Laure Beccuau. Skupno je policija doslej aretirala sedem oseb.

Tatovi so 19. oktobra v enega najslavnejših muzejev na svetu prišli skozi okno s pomočjo transportne lestve. Rop je trajal le sedem minut, tatovi pa so odnesli devet kosov nakita. Med begom so, je še poročala STA, izgubili krono cesarice Evgenije. Vrednost ukradenih draguljev je ocenjena na 88 milijonov evrov.