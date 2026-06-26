José Roca: V Ljubljani bo naredil podobno, kot je v Sydneyju

Novi umetniški vodja ljubljanskega grafičnega bienala José Roca prihaja iz Kolumbije ter se ukvarja z razmerjem med politiko in naravo.

V MGLC so pred nekaj dnevi razkrili ime umetniškega vodje 37. ljubljanskega mednarodnega grafičnega bienala. Za špansko kustosinjo, filozofinjo in umetnostno zgodovinarko Chus Martínez (nasledila je ganskega umetnika Ibrahima Mahamo, ki ga je revija Art Review lani razglasila za najvplivnejšo osebnost v umetnosti) prihaja na ta položaj kolumbijski kurator José Roca. »Nikoli nisem nameraval kurirati bienalov, zgodilo se je organsko. Doslej sem bil vključen v približno deset takšnih projektov različnih velikosti in kontekstov,« je povedal. Posebej zanimiv je bil bienale v Sydneyju leta 2022, na katerega je vključil tudi nečloveška in neživa bitja. Več profesionalnih življenj Z Roco, ki je svoje delo začel v javni ter šele pozneje prešel v zasebno sfero, smo se srečali v Švicariji ob izteku ...