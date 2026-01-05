Kaj v novem letu ponujajo muzeji in galerije po Evropi?

V nadaljevanju preberite:

Ljubitelje umetnosti bodo tudi v tem letu razveseljevale številne prelomne in odmevne razstave. Po Evropi se jih bo do junija zvrstila kopica, med njimi monumentalna dvodelna razstava Metamorfoze, sprva na ogled v Amsterdamu in zatem še v Rimu, Basel pa bo postregel z obsežno postavitvijo Paula Cézanna. Med vrhunci sta še Brâncuși v Berlinu in razstava Drugo življenje, ki v Tate Modern prinaša doslej največjo pregledno razstavo dela Tracey Emin. Prelomna je tudi razstava Hilma af Klint, ki se v Parizu poklanja pionirki abstraktne umetnosti, na domačih tleh pa si je v Galeriji Cukrarna do maja mogoče ogledati razstavo Art Vital: 12 let tandema Ulay/Marina Abramović.