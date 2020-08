FOTO:Kako spremeniti zajčji brlog v privlačen stanovanjski blok

Nagrado Evropske unije za sodobno arhitekturo Mies van der Rohe, ki jo podeljujejo vsaki dve leti, spremlja razstava Najboljše evropske zgradbe. V Arhitekturnem centru na Dunaju je do 12. oktobra na ogled 40 projektov, ki so bili lani v ožjem izboru za največjo evropsko arhitekturno nagrado. V konkurenci je bilo 383 projektov iz 238 mest in 36 evropskih držav. Nagrado podelijo za projekte, ki so bili končani v zadnjih dveh letih. Glavno nagrado (60.000 evrov) za obdobje 2017–2019 je dobil arhitekturni biro Lacaton & Vassal (Anne Lacaton in Jean-Philippe Vassal), ki sta ga v sodelovanju s Frédéricom Druotom in Christophom ...