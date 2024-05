Kar ne pride do veliko besed, je prišlo do stripovskih slik

V nadaljevanju preberite:

Stripografija Iztoka Sitarja, striparja in publicista z domala štiridesetletno kilometrino na področju devete umetnosti, je bogatejša za nov ablum Dekliške oči ali O tem se ne govori.

Prinaša deseterico stripov, v podstati katerih je avtorjev interes za kratke zgodbe. Tokrat petih literatinj, ki obravnavajo ne najbolj konvencionalne usode mladih žensk. Novost s posebnostjo, da je avtor pri njej prvič posegel tudi po laviranem tušu, je izšla pri Buči.

Na daljši stripovski album Iztoka Sitarja je bilo potrebno čakati deset tozadevno sušnih let. Od leta 2014, ko smo pisali, da je kot 15. album izdal zbirko pripovedi Čudaki ljubijo drugače. Vmes, leta 2019, je v sodelovanju z Darkom Nikolovskim objavil krajšega stripovskega Partizana, prav tako pa je bil angažiran tudi v »rezervni« vlogi, kot ilustrator, stripovski publicist in raziskovalec, ki je med drugim zaslužen za najtemeljitejša pregleda dosedanjega dometa slovenskega stripa, za Zgodovini slovenskega stripa iz let 2007 in 2017.

V novem albumu Dekliške oči ali O tem se ne govori se je znova lotil dela na podlagi literarnih predlog in ne lastnih scenarijev, s katerimi si je v preteklosti zgradil veliko večino kariere. Doslej je literarne zapise le redkeje jemal za predloge, denimo dela Ivana Tavčarja, Vinka Möderndorferja ali Borisa Pinterja.